Путін зіткнеться з невидимою армією, якщо Україна поступиться територією, - The Telegraph

Підпільний рух "Атеш" заявляє, що навіть у разі припинення вогню окуповані території залишаться зоною активного спротиву Росії.

Навіть якщо Україну змусять піти на територіальні поступки в межах мирної угоди, Росія не отримає спокою на окупованих землях. У тилу ворога вже діє розгалужена мережа українського підпільного опору, яка готується до затяжної тіньової війни, пише The Telegraph.

Агенти руху "Атеш" розповіли виданню про свою діяльність. Один із них - цивільний з окупованої Макіївки - описав, як тижнями стежив за російськими патрулями та логістикою, перш ніж підірвати залізничну колію, якою перевозили зброю для армії РФ.

"Мета була проста - зробити лінію непридатною настільки довго, щоб зупинити рух. Це дало нашим військам трохи додаткового часу", - розповів агент.

За його словами, подібні операції виконують щонайменше 2000 учасників мережі "Атеш", яка діє на окупованих територіях України, в Криму та навіть у глибині Росії.

Рух виник улітку 2022 року та поступово перейшов від спостереження до складних диверсій: атак на військові поїзди, нафтосховища, станції радіоелектронної боротьби й вежі зв’язку. У 2024 році Росія визнала "Атеш" терористичною організацією, а її учасникам загрожує до 20 років ув’язнення.

Попри це, за даними незалежного монітора ACLED, саме "Атеш" відповідальний більш ніж за половину всіх зафіксованих диверсій на окупованих територіях у 2025 році.

Припинення вогню не означатиме миру

"Припинення вогню - це лише перехід до нового етапу війни", - заявив речник "Атеш".

"Ми станемо невидимою армією. Окупація - не назавжди".

До мережі входять не лише цивільні, а й російські військові. Один із них, мобілізований солдат РФ, який став подвійним агентом, стверджує, що його дії допомогли українським силам просунутися вперед на кілька кілометрів.

"Мир в Україні буде тимчасовим. Тому я продовжу працювати", - сказав він.

У "Атеш" наголошують, що було б фатальною помилкою Кремля вважати, що окуповані українські території після будь-якої угоди стануть повністю контрольованими. Один з агентів каже:

"Опір - це не лише фронт. Це серця людей. Чим довше триватиме окупація, тим глибшою буде лють".

Українські підпільники прямо заявляють, що не чекають миру, а готуються до визволення.

Чи піде Україна на територіальні поступки

Як повідомляв УНІАН, командир 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко вважає, що будь-яке визнання російської окупації територій України зруйнує світову безпекову архітектуру.

Військовий зазначив, що така ситуація зламає чинні міжнародні домовленості та відкриє шлях до силового захоплення територій іншими державами.

Водночас впливовий сенатор-республіканець, голова сенатського комітету зі збройних сил Роджер Вікер взагалі заявив, що треба припинити вимагати від України віддати свої території Кремлю. Він додав, що Україна готова до миру на справедливих умовах і не треба її примушувати "поступитися Росії не окупованою територією".

