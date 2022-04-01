За словами Геруса, у Європі є попит на український водень та біогаз.

Голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальної політики Андрій Герус вважає, що українську газотранспортну систему потрібно перелаштувати на транспортування водню та біогазу на випадок припинення транзиту російського газу.

Про це він заявив в ефірі інформаційного телемарафону, відповідаючи на питання, що буде з українською ГТС після того, як країни Європи відмовляться від російського газу.

"Нам потрібно модифікувати і перелаштувати нашу газотранспортну систему так, щоб вона, по-перше, працювала на наші внутрішні потреби. По-друге, працювала на поставки газу в Україну з Європи. По-третє, щоб вона могла використовуватись для інших цілей", - сказав він.

За його словами, Україні потрібно бути готовою до можливого припинення транзиту, адже про наміри відмовитись від російського газу у найближчі роки вже заявила більшість країн ЄС. Українську ГТС можна буде використовувати для транспортування альтернативних видів палива, які є перспективними для виробництва в Україні.

"Нам потрібно бути готовим до таких сценаріїв…Якщо ми будемо готові до цих викликів, то не буде ніяких проблем. У Європі є попит на український водень та біогаз", - пояснив Герус.

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