Середня ціна імпортного газу в Україні становила 202,5 долара за тисячу кубів проти 182,5 долара місяцем раніше.

Середня ціна імпортного природного газу в Україні в грудні 2020 року склала 202,46 долара за тисячу кубометрів, що на 10,9% більше, ніж у листопаді 2020 року.

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Про це повідомляє на сайті Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України з посиланням на дані Державної митної служби.

"Державна митна служба України розрахувала середню вартість імпортного природного газу, що склалася в процесі його митного оформлення під час ввезення на територію України в період з 1 по 31 грудня 2020 року, яка становить 5702,83 гривні, або 2020,46 долара, за 1 тисячу кубометрів", - йдеться в повідомленні.

Що цьому передувало

За даними Мінекономіки, середня ціна імпортного природного газу в Україні в грудні 2020 року у порівнянні з груднем 2019 року зросла на 14,6% (у грудні 2019 року вона становила 176,69 долара за 1 тисячу кубометрів).

Середня ціна імпортного природного газу в Україні в листопаді 2020 року склала 182,5 долара за тисячу кубометрів, що на 6% більше, ніж у жовтні 2020 року.

Газопостачальні компанії в рамках конкурентного ринку природного газу запропонували населенню України в січні купувати газ за ціною від 6,99 до 10,8 гривні за кубометр, при цьому мінімальна ціна вище грудневої на 11%, а максимальна - на 20,5%.

З 1 серпня в Україні відкрився ринок природного газу для побутових споживачів, які отримали можливість самостійно обирати собі постачальника газу.

Також завершився термін дії публічних спеціальних зобов'язань (ПСО) держкомпанії НАК "Нафтогаз України" для населення, але теплокомуненерго продовжать отримувати газ за регульованою "Нафтогазом" ціною.

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Автор: Бредіхіна Ганна