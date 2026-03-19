Іран завдав удару по найбільшому комплексу скрапленого природного газу у світі

Катар пригрозив відповісти на атаку.

Іран завдав удару по Катару балістикою. Одна з ракет влучила в промислове місто Рас-Лаффан, яке є одним з найбільших центрів виробництва скрапленого природного газу у світі.

Про атаку з боку Ірану йдеться в заяві Міністерства внутрішніх справ Катару. Повідомляється, що на об'єкті виникла пожежа – над її ліквідацією працюють відповідні служби.

Факт атаки Ірану підтвердили і в компанії QatarEnergy.

Відео дня

"Для ліквідації пожеж, що виникли в результаті аварії, були негайно залучені аварійно-рятувальні бригади, оскільки завдано значної шкоди. Місцезнаходження всього персоналу встановлено, і на даний момент про жертви не повідомляється", – йдеться в заяві.

Іран завдав удару по Катару – подробиці атаки

У Міноборони Катару повідомляють, що Тегеран випустив п'ять балістичних ракет. Чотири з них були перехоплені, однак одна ракета все-таки впала в Рас-Лаффані.

Тим часом на атаку відреагували в Міністерстві закордонних справ Катару. Удар Ірану там назвали "небезпечною ескалацією". У МЗС країни підкреслили, що Катар залишає за собою право відреагувати на атаку:

"Держава Катар залишає за собою право реагувати відповідно до статті 51 Статуту Організації Об'єднаних Націй та права на самооборону, гарантованого міжнародним правом, підкреслюючи, що не вагатиметься вжити всіх необхідних заходів для захисту свого суверенітету, безпеки та безпеки своїх громадян і резидентів", – йдеться в заяві.

Війна на Близькому Сході – інші новини

Axios повідомляє, що Сполучені Штати Америки та Ізраїль переслідують різні цілі у війні проти Ірану. Президент США Дональд Трамп і прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху спілкуються майже щодня, однак розбіжність у позиціях щодо кінцевої мети операції може призвести до розколу.

Тим часом Всесвітня організація охорони здоров'я готується до ядерної катастрофи на тлі загострення війни в Ірані. Там розглядають сценарій із застосуванням ядерної зброї або атакою на ядерний об'єкт.

