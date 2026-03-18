Ізраїль та США атакували найбільше газове родовище у світі: ціни відреагували

Південний Парс є частиною найбільшого у світі газового родовища, яке Іран розробляє спільно з Катаром.

США разом з Ізраїлем атакували найбільше газове родовище Ірану - Південний Парс, а також інші об’єкти інфраструктури в районі Асалуйє. Про це пише The Jerusalem Post.

За повідомленнями ЗМІ, авіаудар уразив газосховища на родовищі Південний Парс, що призвело до зупинки роботи двох нафтопереробних заводів із загальною потужністю приблизно 100 мільйонів кубометрів на добу.

За даними іранського агентства Fars, після удару в районі Асалуйє пролунали потужні вибухи. Працівників евакуювали у безпечні місця, а пожежники та рятувальники зайнялися ліквідацією пожеж.

Іран пообіцяв відповісти на атаку.

Як пише Bloomberg, ціни на нафту та природний газ у Європі різко зросли після того, як Тегеран опублікував перелік енергетичних об’єктів у регіоні, які він пообіцяв атакувати у відповідь на удар США та Ізраїлю по своїй видобувній галузі.

Нафта Brent подорожчала на 6,1% до $109,75 за барель, а європейський еталонний показник цін на газ зріс на 9,1%.

Південний Парс є найбільшим газовим родовищем у світі, яке спільно розробляють Іран і Катар. Воно відіграє вирішальну роль у забезпеченні Ірану газом і має вагоме значення для світового газового ринку.

За даними з відкритих джерел, родовище Південний Парс (разом із катарською частиною) містить до 20% усіх світових запасів природного газу. Повідомлялося, що у минулому році видобуток на Південному Парсі досяг рекордних 730 млн кубометрів на добу.

Раніше УНІАН писав, що ціни на природний газ у Європі різко піднялися через те, що війна на Близькому Сході продовжує турбувати енергетичні ринки та порушує морські поставки.

Аналітики Goldman Sachs підвищили прогноз європейських цін на газ у другому кварталі з 45 до 63 євро за мегават-годину, очікуючи тривалі перебої в експорті з Катару.

Згідно з прогнозом, постачання LNG з Катару залишатимуться призупиненими до кінця березня, а в квітні почнеться їх поступове відновлення.

Війна в Ірані призвела також до стрімкого зростання цін на нафту. Аналітики прогнозують, що вартість "чорного золота" може підскочити до 120 доларів за барель.

