Євросоюз може відкласти відмову від російської нафти та газу, - Bloomberg

Євросоюз може відкласти введення заборони на імпорт російської нафти та газу через війну США та Ізраїлю проти Ірану, яка спричинила перебої в постачанні енергоносіїв із Перської затоки. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на обізнані джерела.

Як пише агентство, ЄС, зокрема, хотів відмовитися від російського газу, вважаючи, що зможе компенсувати втрачені обсяги за рахунок збільшення поставок з Близького Сходу, однак зараз ці плани опинилися під загрозою.

Єврокомісія збирається 15 квітня розглянути пропозицію про відмову від імпорту російської нафти, але велика ймовірність, що рішення про відстрочку все ж буде прийнято.

Відео дня

Зазначається, що ключовою причиною стало блокування Іраном Ормузької протоки - найважливішої енергетичної артерії, через яку проходить близько 20% світових поставок нафти і до 30% скрапленого природного газу (СПГ).

За словами джерел видання, іранські офіційні особи поки не хочуть навіть обговорювати питання про відновлення роботи протоки.

"Навіть якщо війна на Близькому Сході припиниться, існує ризик, що судновласники протягом певного часу відмовлятимуться від проходу через протоку", - зазначив високопоставлений європейський чиновник.

Відмова ЄС від російських енергоносіїв

Раніше повідомлялося, що Європейський Союз виконає свою обіцянку припинити весь імпорт російського скрапленого природного газу до кінця року, незважаючи на глобальний шок у постачанні газу, викликаний війною на Близькому Сході.

"У нас є чіткі цілі, і ми їх дотримуємося. Ми дотримуємося плану в середньо- та довгостроковій перспективі, і наші цілі дуже чіткі", - зазначала голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Вас також можуть зацікавити новини: