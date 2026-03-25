Запаси газу в одній з країн Європи досягли найнижчого рівня за 10 років

Скорочення постачання газу пов’язані з війною на Близькому Сході.

Рівень запасів газу в Нідерландах 24 березня впав до 5,8% від загальної місткості газосховищ, що стало найнижчим показником щонайменше за десятиліття.

Агенство Reuters пише, що рівень запасів газу в Нідерландах наразі найнижчий у Європейському Союзі. Він значно відстає від середнього показника, який сьогодні становить 28%.

Скорочення постачання пов’язані з війною на Близькому Сході та стрімким зростання цін на газ. Невідомо, чи зможуть учасники ринку довести запаси до необхідного рівня.

"З огляду на нинішні ціни не можна з упевненістю стверджувати, що компанії вчасно почнуть закуповувати газ", – зазначили у нідерландській газотранспортній компанії Gasunie, додавши, що високі ціни роблять закупівлю та зберігання газу непривабливими для гравців на ринку.

Минулого тижня комісар з питань енергетики Дан Йоргенсен закликав країни ЄС почати заповнювати сховища заздалегідь, до настання наступної зими. Він закликав також переглянути законодавство ЄС, щоб знизити цільові показники заповнення газосховищ – Брюссель занепокоєний тим, що поспішне досягнення цільового рівня заповнення може спричинити подальші стрибки цін.

За словами представників Gasunie, наразі немає підстав для занепокоєння щодо постачання газу в Нідерландах, оскільки постачання скрапленого природного газу залишається стабільним, а зима вже закінчилася.

Водночас оператор газової мережі зазначив, що запаси скорочуватимуться протягом найближчих тижнів. Два з основних сховищ будуть повністю вичерпані до кінця місяця. Це пов’язано з тим, що газовий трейдер Gasterra, який купує та продає газ від імені уряду Нідерландів, згортає свою діяльність після припинення видобутку газу на родовищі Гронінген.

Уряд Нідерландів вже доручив державній енергетичній компанії EBN втрутитися, якщо інші учасники ринку не зможуть довести запаси до необхідного рівня. Минулого року уряд оголосив про надання кредиту на суму 21,6 млрд євро, щоб допомогти EBN досягти поставленої мети.

