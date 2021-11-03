Документ передбачає перенесення до 5 листопада 2022 року строку набрання чинності технічного регламенту.

Кабінет міністрів відстрочив на рік набрання чинності постанови, яка визначає вимоги до скрапленого газу в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення про внесення змін до постанови №667 від 29 липня 2020 року уряд прийняв на сьогоднішньому засідання.

"Документ передбачає перенесення до 5 листопада 2022 року строку дії технічного регламенту щодо вимог до скрапленого газу для автотранспорту, комунально-побутового споживання та в промислових цілях", - сказав заступник міністра енергетики Юрій Власенко.

Як повідомляв УНІАН, в липні 2020 року Кабінет міністрів затвердив технічний регламент щодо вимог до зрідженого газу для автомобільного транспорту, комунально-побутового споживання та промислових цілей.

Постанова мала набрати чинності 5 листопада 2021 року і визначити чіткі стандарти якості скрапленого газу, який використовується в Україні.

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Автор: Ганна Бредіхіна