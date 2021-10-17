Китай занепокоєний паливною безпекою країни, що пов'язано зі зростанням цін на газ і дефіцитом електроенергії, і хоче укласти довгострокові контракти зі США.

Великі китайські енергетичні компанії ведуть переговори з американськими експортерами щодо забезпечення довгострокових поставок скрапленого природного газу (СПГ).

Це пов'язано зі зростанням цін на газ і дефіцитом електроенергії, що посилює занепокоєння з приводу паливної безпеки країни, повідомляє Reuters із посиланням на свої джерела.

За даними видання, щонайменше п'ять китайських компаній, у тому числі велика державна компанія Sinopec і Китайська національна офшорна нафтова компанія (CNOOC), а також дистриб'ютори енергії, що підтримуються місцевими урядами, такі як Zhejiang Energy, ведуть переговори з американськими експортерами, переважно Cheniere Energy та Venture Global.

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Ці переговори можуть призвести до укладання угод на десятки мільярдів доларів, які ознаменують різке зростання імпорту СПГ із США до Китаю в найближчі роки.

У розпал китайсько-американської торгової війни в 2019 році торгівля газом тимчасово припинялася. Будівництво об'єктів для експорту СПГ може тривати роками, і в Північній Америці є кілька проектів, які, як очікується, не зможуть почати експорт раніше середини цього десятиліття.

За даними Reuters, переговори з американськими постачальниками розпочалися на початку цього року, але прискорилися в останні місяці на тлі одного з найбільших за останні десятиліття дефіцитів палива для опалення. Ціни на природний газ в Азії цього року підскочили більш ніж у п'ять разів, що викликало побоювання щодо нестачі електроенергії взимку.

"Компанії зіткнулися з дефіцитом пропозиції (взимку) та зростанням цін. Переговори дійсно пожвавились з серпня", - сказало Reuters одне джерело з Пекіна.

"Відчувши нещодавню значну нестабільність ринку, деякі покупці пошкодували, що не підписали достатньо довгострокових контрактів", - додало інше джерело з Пекіна.

Джерела Reuters очікують, що про підписання нових угод буде оголошено найближчими місяцями. Приватна компанія ENN Natural Gas, очолювана колишнім головою найбільшого покупця Китаю, CNOOC, оголосила про 13-річну угоду з Cheniere в понеділок. Це була перша велика угода між США та Китаєм щодо СПГ із 2018 року.

Нові закупівлі також зміцнять позиції Китаю як найбільшого покупця СПГ у світі, який цього року перейде від Японії.

"Ми очікуємо, що до кінця року буде підписано більше угод. Це зумовлено, перш за все, світовою кризою у сфері енергетики та цінами, які ми зараз спостерігаємо ... Поставки зі США зараз виглядають привабливими", - сказало Reuters ще одне джерело з Пекіну.

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Автор: Олександр Топчій