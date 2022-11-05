5 листопада в Києві введено аварійні відключення світла.

На тлі постійних відключень електроенергії кияни масово скуповують газові балони та пальники, щоб мати можливість готувати їжу.

Як заявив директор департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук в ефірі "Громадського радіо", це стало вже настільки масштабним, що КМДА вважало за необхідне виступити зі спеціальним попередженням.

"Зараз жителі негазифікованих будинків масово купують газові балони та пальники, щоб користуватися ними при відключенні електроенергії. Однак некоректне використання цих балонів може призводити до збільшення кількості пожеж", - попередив Ткачук.

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"Балони будуть на вулиці на холоді при низькій температурі заправляти під зав'язку, потім приносити їх додому, вони будуть нагріватися і вибухати. Тому все це потрібно враховувати, перш ніж ними користуватися", - зазначив Ткачук і попросив українців не забувати про пожежну безпеку.

Удар по енергосистемі України:

10 жовтня 2022 року Російська Федерація розпочала атаки на об'єкти критичної інфраструктури України. У всіх областях почали вимикати світло. Тільки за одну добу було пошкоджено 30% енергетичної інфраструктури України.

З 10 жовтня атаки на об'єкти критичної інфраструктури не припинялися.

22 жовтня окупанти знову масово вдарили ракетами по території України. 1,5 млн абонентів у семи областях України залишилися без світла.

31 жовтня в результаті обстрілу було пошкоджено електропідстанції, об'єкти гідроенергетики та теплової генерації виникли проблеми з електро- та водопостачанням.

Станом на 1 листопада Україна домовляється з 12 країнами про постачання обладнання для відновлення енергетичної інфраструктури.

5 листопада в семи областях України ввели аварійне вимкнення електропостачання. Того ж дня, 5 листопада, аварійне вимкнення були введені в Києві.

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