Водопостачання у столиці наразі відбувається у штатному режимі.

Ситуація з електропостачанням в Києві залишається складною, діють екстрені графіки відключень електрики.

Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко. Мер розповів, які об'єкти забезпечують у першу чергу.

"Ситуація з електроенергією в країні і в Києві, зокрема, залишається складною. Діють екстрені графіки відключень електрики. В першу чергу електроенергією забезпечують об’єкти критичної інфраструктури, медичні заклади, пологові будинки, воєнні шпиталі", - зазначив він.

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За словами Кличка, водопостачання у столиці наразі відбувається у штатному режимі. Крім того, вдалось стабілізувати й теплопостачання.

"За винятком випадків, де робота котелень залежить від електроенергії. І ми працюємо над тим, щоб залучити генератори, аби заживити максимальну кількість котелень", - повідомив мер.

Він наголосив, що наразі комунальники працюють в посиленому режиму, щоб відрегулювати роботу обладнання після відновлення подачі електроенергії задля стабілізації ситуації в енергосистемі.

Ситуація у Києві

З 10 жовтня по сьогоднішній день росіяни здійснили дев'ять масованих ракетних атак і декілька масових запусків іранських дронів по енергетичній інфраструктурі України.

Зараз дефіцит електроенергії в Києві становить 50% від потреб, у столиці діють аварійні та екстрені відключення.

У КМДА пояснили, що ситуація з енергопостачанням в Києві залишається важкою, оскільки через зруйновані мережі та вузли більшість киян не можуть отримати світло у свої домівки.

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