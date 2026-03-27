Ключові російські порти знову палають: експорт нафти зупинився, - Bloomberg

У ключових нафтоекспортних портах РФ на Балтиці – Приморську та Усть-Лузі - знову спалахнули пожежі після дронової атаки в ніч проти 27 березня. Порт Приморськ зупинив експорт нафти, повідомляє Bloomberg з посиланням на дані NASA.

Зазначається, що на останніх супутникових знімках із Системи інформації про пожежі для управління ресурсами NASA можна побачити нові осередки загоряння, які виникли за 3–12 годин до того, як система їх зафіксувала вранці 27 березня.

Через пожежі обидва порти були змушені тимчасово припинити відвантаження нафти. Однак, якщо порт Усть-Луга досі не починав працювати після попередньої дронової атаки, то порт Приморськ лише нещодавно поновив відвантаження "чорного золота".

Втім голова адміністрації Ленінградської області Олександр Дрозденко заявив, що в ніч проти 27 березня було перехоплено 36 дронів, але не згадав про жодні наслідки атаки.

Припинення експорту нафти через ключові порти на Балтиці позначається на нафтогазових доходах РФ. За підрахунками Bloomberg, за поточних цін на нафту Росія могла б отримувати приблизно 150 мільйонів доларів на день від експорту нафти з Приморська та Усть-Луги, на які до недавніх атак дронів припадало близько 45% морського експорту російської нафти.

25 березня стало відомо, що порт Усть-Луга зупинив відвантаження нафти після атаки українських дронів.

До цього українські дрони завітали до іншого ключового порту РФ на Балтиці – Приморська, внаслідок чого він зупинив експорт нафти. Проте вже 26 березня стало відомо, що Приморськ відновив відвантаження нафти.

