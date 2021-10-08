Процес підключення до тепла триватиме до середи.

У Львові з 11 жовтня розпочнеться опалювальний сезон для усіх категорій споживачів.

Як повідомляє прес-служба міськради Львова, про це заявила заступниця мера міста з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк.

"З понеділка, 11 жовтня, розпочинаємо опалювальний сезон у Львові. Опалення подаватимемо до усіх категорій споживачів – школи, садочки, лікарні і населення. Сьогодні на основі заявок тепло вже отримує 16 бюджетних установ. Розпочинаємо опалювальний сезон, тому що з п’ятниці на суботу буде похолодання, прогнозують мінус 1 градус, і така температура буде продовж вихідних. Тому тепло будемо подавати до усіх будинків", - розповіла вона.

За її словами, станом на сьогодні будинки готові до подачі тепла, акти готовності підписані, водою системи заповнені, проведена повірка лічильників. Також здійснені роботи на інженерних мережах внутрішньобудинкової системи будинків.

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Маруняк додала, що завтра буде робочий день для управляючих компаній, щоб перевірити будинки і підготувати їх до отримання тепла.

"Ми плавно входимо в сезон… На кінець дня понеділка матимемо цифри, які будинки вже з теплом. Хочемо, щоб до вівторка усі були з теплом. Та, можливо, цей процес триватиме до середи", - додала посадовиця.

Як повідомляв УНІАН, 30 вересня Кабінет міністрів, НАК "Нафтогаз України" та Конгрес місцевих та регіональних влад при президентові України підписали меморандум про взаєморозуміння, яким передбачено, що під час опалювального сезону 2021-2022 років тарифи на тепло та гарячу воду для населення не зростатимуть.

Погода у Львові

На вихідних, 9 і 10 жовтня, в Україні збережеться прохолодна погода. У суботу в Україні ще трохи похолодає, вночі в деяких областях очікується до трьох градусів морозу, а в південних областях можуть покапати невеликі дощі. У неділю злегка потеплішає, стовпчики термометрів по всій країні піднімуться на градус-два. У Львові в суботу вночі -1°, вдень +11°, невелика хмарність. У неділю вночі +7°, вдень +18°, хмарно з проясненнями.

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Автор: Світлана Макринська