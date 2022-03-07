Водночас він зазначив, що якщо європейці будуть просто виправдовуватися, Україна готова розпочати "серйозну зарубу" на дипломатичному фронті з цього приводу.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляє, що європейці наразі ембарго на російські нафту і газ не накладатимуть, бо мають знайти альтернативні джерела.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава МЗС сказав під час онлайн-брифінгу.

"Буде, але поки що без європейців. Європейці не знайшли альтернативи. Ми зараз будемо уважно стежити, якщо ми побачимо, що вони реально шукають альтернативу російському газу і нафті, але просто потребують на це певний час - це одна історія. Ми поставимось до цього з розумінням", - заявив Кулеба.

"Якщо побачимо, що вони просто виправдовуються і насправді не планують жодної собі заміни, тоді буде серйозна заруба в нас на дипломатичному фронті на цю тему", - сказав Кулеба.

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