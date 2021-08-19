Зеленський зазначив, що запуск "Північного потоку-2" - це ризик не тільки для України, а й для Європи.

Україну не влаштовує формат узгодженої позиції щодо "Північному потоку-2" між Німеччиною і США.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє НВ.

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"Одне з принципових питань, про яке ми повинні говорити... з президентом Байденом під час зустрічі, стосуватиметься "Північного потоку-2". Люди повинні розуміти: питання добудувати — це одне питання, а потім треба ще імплементувати. Треба, щоб воно було ще й застраховане, там багато-багато речей. Україна буде робити все ... тут поставимо три крапки, а там вже кожен зрозуміє, як захоче", — зазначив Зеленський.

На думку президента України, запуск "Північного потоку-2" - це ризик не тільки для України, але і для Європи.

"Це втрачені Україною мінімум два мільярди на рік. Ми вважаємо, що це формат зброї", - зазначив Зеленський.

"Це знаєте, як погане кіно, Nord Stream-2, друга частина. Ти знаєш, в принципі, чим закінчиться. Європейці, в принципі, розуміють і зараз бачать, який дефіцит штучно - Росія може собі дозволити - створили з ціною на газ. Тому ми знаємо кінець цього фільму, але все одно йдемо, дивимося це кіно і віримо, що воно якось інакше закінчиться. А воно не закінчується інакше, тому що це кіно, його вже зняли. Вони розуміють, як вони знімали, яка там драматургія і до чого вони ведуть. Тобто абсолютно зрозуміла історія", - підкреслив Зеленський.

"Північний потік-2": Що відомо

21 липня США і Німеччина досягли домовленостей по "Північному потоку-2". Згідно з умовами угоди, сторони обіцяють контролювати дії РФ, щоб та не використовувала "Північний потік-2" у власних політичних цілях.

Німеччина зобов'язується використовувати всі доступні засоби впливу, щоб зробити можливим продовження угоди з Росією про транзит газу через Україну до десяти років. Переговори з цього питання повинні початися якомога швидше, але не пізніше 1 вересня.

Крім того, Німеччина і США будуть заохочувати та підтримувати інвестиції в Зелений фонд для України мінімум на 1 млрд. США.

Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачено будівництво і робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Засновником компанії Nord Stream 2 AG є російський "Газпром". Фінансують проект європейські компанії-французька Engie, австрійська OMV, британсько-нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.

Газопровід "Північний потік-2" побудований вже на 98%. Новий трубопровід в обхід України планувалося завершити до кінця 2019 року поряд з уже наявним "Північним потоком-1".

Спорудження газопроводу призупинялося через введені США санкції проти компаній-підрядників, проте в лютому 2021 року відновилося. Nord Stream 2 AG вирішив добудувати його своїми силами.

Автор: Олена Коваленко