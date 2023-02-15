Зараз дефіцит відсутній через низку факторів: теплу погоду, додаткові потужності сонячної, вітрової й гідрогенерації та включенню у роботу енергоблоків.

На енергооб'єктах України плануються планові ремонтні роботи, через що ситуація в енергосистемі може зміниться - можливе виникнення дефіциту, розповів виконавчий директор "ДТЕК" Дмитро Сахарук в ефірі інформаційного телемарафону.

"Через деякий час у нас плануються регламентні роботи на деяких блоках атомної й теплової генерації, буде закінчуватися і паводок, тому ситуація буде змінюватися. Можливі ситуації, коли буде виникати дефіцит", - розповів він.

Зараз, за словами Сахарука, відсутність обмежень споживання зумовлено декількома факторами: теплою погодою, додатковими потужностями сонячної, вітрової генерації. Гідрогенерації виробляє більше енергії через паводок і велику кількість води. Також були запущені деякі блоки атомних й теплових електростанцій. Відтак виникнула ситуація збалансованості в енергосистемі.

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До того ж Україна імпортує електроенергію з Євросоюзу, яка дозволяє забезпечити потреби промислових підприємств.

Виконавчий директор "ДТЕК" відмітив, що стабільна ситуація в енергосистемі буде тривати доти, поки буде комбінація усіх перечислених вище факторів.

Масовані удари РФ по Україні - ситуація зі світлом

Перша серйозна ракетна атака на об'єкти критичної інфраструктури України була 10 жовтня 2022 року. Відтоді по всій країні почалося аварійні вимкнення електропостачання.

10 лютого російські окупанти вчинили 14-ту ракетну атаку по об‘єктах інфраструктури України.

Окупанти влучили в об'єкти теплової та гідрогенерації та трансформатори, у багатьох регіонах були застосовані аварійні відключення електроенергії. Також були пошкоджені чотири теплоелектростанції ДТЕК, постраждали енергетики.

За даними прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, з початку повномасштабного вторгнення російських загарбників внаслідок ракетних і дронових атак, а також через окупацію Запорізької АЕС, Україна втратила 44% атомної генерації і три чверті потужностей ТЕС.

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