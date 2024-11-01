Ціни на нафту продовжили зростання у п'ятницю, 1 листопада, піднявшись більш ніж на 1 долар за барель. Про це повідомляє Reuters.
Ф’ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 1,39 долара, або на 1,9%, до 74,20 долара за барель. У той же час американська WTI (West Texas Intermediate) зросла у ціні на 1,44 долара, або на 2,1%, до 70,70 долара.
Ціни збільшились на тлі повідомлень ізраїльської розвідки, яка вважає, що Іран може атакувати Ізраїль вже у найближчі дні. Удар нібито збираються нанести з території Іраку. Для нього можуть використати велику кількість балістичних ракет і БПЛА.
При цьому аналітики зазначають, що як Ісламська Республіка, так і Ізраїль не бажають початку повномасштабної війни. А отже, скоріш за все, новий удар буде обмеженим.
На нафтові ціни також вплинули очікування щодо рішення країн ОПЕК+ відкласти заплановане на грудень збільшення видобутку "чорного золота". На цей крок нібито пішли через занепокоєння з приводу відносно низького попиту на нафту.
Ринок нафти – останні новини
Нагадаємо, на початку тижня ціни на нафту впали через те, що Ізраїль наніс обмежений удари по іранській території, продемонструвавши всьому світу, що він не зацікавлений у подальшій ескалації.
Коливання нафтових цін не заважають росіянам систематично нарощувати поставки "чорного золота".
На початку жовтня УНІАН повідомляв, що Москва збільшила обсяги поставок нафти до найвищого рівня за останні місяці. Серед причин цього – відновлення поставок із тихоокеанського терміналу у Козьміно.