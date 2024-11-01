Ісламська Республіка може атакувати вже у найближчі дні.

Ціни на нафту продовжили зростання у п'ятницю, 1 листопада, піднявшись більш ніж на 1 долар за барель. Про це повідомляє Reuters.

Ф’ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 1,39 долара, або на 1,9%, до 74,20 долара за барель. У той же час американська WTI (West Texas Intermediate) зросла у ціні на 1,44 долара, або на 2,1%, до 70,70 долара.

Ціни збільшились на тлі повідомлень ізраїльської розвідки, яка вважає, що Іран може атакувати Ізраїль вже у найближчі дні. Удар нібито збираються нанести з території Іраку. Для нього можуть використати велику кількість балістичних ракет і БПЛА.

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При цьому аналітики зазначають, що як Ісламська Республіка, так і Ізраїль не бажають початку повномасштабної війни. А отже, скоріш за все, новий удар буде обмеженим.

На нафтові ціни також вплинули очікування щодо рішення країн ОПЕК+ відкласти заплановане на грудень збільшення видобутку "‎чорного золота"‎. На цей крок нібито пішли через занепокоєння з приводу відносно низького попиту на нафту.

Ринок нафти – останні новини

Нагадаємо, на початку тижня ціни на нафту впали через те, що Ізраїль наніс обмежений удари по іранській території, продемонструвавши всьому світу, що він не зацікавлений у подальшій ескалації.

Коливання нафтових цін не заважають росіянам систематично нарощувати поставки "‎чорного золота"‎.

На початку жовтня УНІАН повідомляв, що Москва збільшила обсяги поставок нафти до найвищого рівня за останні місяці. Серед причин цього – відновлення поставок із тихоокеанського терміналу у Козьміно.

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