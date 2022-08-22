Зміцнення долара посилило тиск на ринок нафти.

Після трьох днів зростання ціни на нафту впали, бо інвестори стурбовані, що агресивне підвищення процентних ставок у США послабить світову економіку та знизить попит на паливо.

Про це повідомляє видання Reuters.

Зміцнення долара також посилило тиск на ринок.

Жовтневі ф'ючерси на нафту марки Brent знизилися на $1,20, або на 1,2%, до $95,52 за барель до 04:58 GMT. Ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate (WTI) з поставкою у вересні впали на 1,24 долара, або на 1,4%, до 89,53 долара за барель.

Жовтневі ф'ючерси впали на 1,17 дол (1.3%) - до 89,27 дол за барель.

"Зростання побоювань щодо уповільнення світової економіки стало причиною падіння нафтових ринків. Зростання долара США також спонукало до нових продажів", - пояснив економіст Тацуфумі Окоші.

Індекс долара піднявся до п'ятитижневого максимуму після того, як президент ФРС Річмонд Томас Баркін заявив, що керівники центральних банків прагнуть до швидшого підвищення процентних ставок. Зміцнення долара робить нафту дорожчою для покупців в інших валютах. ФРС має більше можливостей для підвищення ставок, ніж центральні банки інших великих економік, які є більш крихкими.

Ціни також впали через занепокоєння щодо уповільнення попиту на паливо в Китаї, найбільшому в світі імпортері нафти, через дефіцит електроенергії на південному заході, викликаного спекою.

Як повідомляв УНІАН, Казахстан постачатиме нафту в обхід Росії.