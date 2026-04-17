Нафтопровід 'Дружба' готують до перезапуску: в Угорщині планують візит в Росію

Очільник угорського нафтового гіганта MOL планує відвідати Росію для обговорення питання постачання нафти.

Постачання російської нафти до Угорщини трубопроводом "Дружба" можуть відновитися наступного тижня, заявив майбутній прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр, посилаючись на інформацію керівника угорського нафтового гіганта MOL, повідомляє Bloomberg.

За словами Мадяра, керівник MOL наступного тижня відвідає Росію для обговорення питань постачання нафти.

"Недостатньо просто запустити трубопровід "Дружба". Потрібно ще й нафту туди доставляти", - зауважив майбутній угорський прем’єр.

Журналісти нагадують, що нафтопровід "Дружба" припинив роботу наприкінці січня після удару Росії. Зупинка роботи нафтопроводу була активно використана під час виборчої кампанії в Угорщині.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга у лютому повідомив, що внаслідок атаки РФ наприкінці січня експорт нафти трубпроводом "Дружба" було зупинено. Нещодавно під час спільної пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем, президент України Володимир Зеленський поділився, що до кінця квітня нафтопровід буде відремонтовано не повністю, але це буде достатньо для його функціонування.

Зі свого боку, Угорщина та Словаччина заявили, що Україна начебто затягує відновлення постачання нафти, і зупинили постачання дизельного пального до нашої держави.

Крім цього, наприкінці березня Угорщина оголосила про припинення постачання газу до України та продовжує блокування кредиту ЄС на 90 мільярдів доларів.

Водночас майбутній прем’єр Угорщини Петр Мадяр дав зрозуміти, що не блокуватиме виділення кредиту Україні.

