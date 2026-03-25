Угорщина припиняє постачання газу до України: Орбан назвав умову повернення 'блакитного палива'

За словами угорського прем’єра, газ буде зберігатися у сховищах.

Угорщина припиняє постачання газу в Україну до відновлення транзиту російської нафти нафтопроводом "Дружба". Про це у Facebook повідомив прем’єр-міністр країни Віктор Орбан.

"Ми поступово припиняємо постачання газу з Угорщини до України, а газ, що залишається у нас, зберігаємо в сховищах. Поки Україна не постачає нафту, вона не отримуватиме газ з Угорщини", - заявив Орбан.

Він також, звинуватив Україну в атаках на "Турецький потік", через який здійснюється постачання російського газу до Угорщини. За його словами, Будапешт має робити запаси.

"Тому замість постачання газу українцям ми зараз наповнюємо угорські газосховища", - підсумував угорьский прем'єр.

Ситуація з постачання нафти нафтороводом "Дружба"

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що 27 січня через російський удар транзит російської нафти нафтопроводом "Дружба" було припинено.

Однак, Угорщина та Словаччина заявляють, що Україна затягує з відновленням транзиту російської нафти. Обидві країни, начебто у відповідь, припинили постачання дизельного пального в Україну.

При цьому Братислава припинила аварійні постачання електроенергії Києву. Водночас Будапешт блокує виділення Україні кредиту на 90 мільярдів євро.

