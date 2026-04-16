'Час спливає': Єврокомісія поспішає домовитись з Мадяром про €90 мільярдів для Києва

Позиція ЄС щодо українського кредиту не змінилася від моменту схвалення у грудні 2025 року.

Делегація ЄС планує зустрітися у Будапешті з новообраним угорським урядом, аби обговорити низку тем, зокрема, позику у 90 млрд євро для України. Про це заявила головна речниця Єврокомісії Паула Піньо під час брифінгу.

За її словами, вже завтра відбудеться перша зустріч делегації ЄС з майбутнім урядом Угорщини у Будапешті на вимогу президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

"Час для багатьох тем спливає. Чи то мова про український кредит, чи про кошти фонду ЄС – очевидно, що в інтересах і Угорщини, і ЄС досягти прогресу якомога швидше. Тому зараз проходять попередні переговори, щоб переконатися: щойно уряд буде сформовано, можна буде вжити реальних заходів", - сказала речниця.

Піньо додала, що позиція щодо українського кредиту не змінилася ще з того часу, як у грудні 2025 року лідери ЄС досягнули домовленості про схвалення позики.

"Тож з нашого боку жодних змін немає. Змінилося лише те, що два дні тому президент Зеленський оголосив, що нафтопровід "Дружба" має запрацювати до кінця квітня. Тож це хороші новини, і ми будемо рухатися далі, виходячи з цього", - зазначила речниця.

Майбутній угорський прем'єр Петер Мадяр заявив, що Віктор Орбан, який залишає посаду прем'єр-міністра Угорщини, зніме вето на надання Україні позики Європейського Союзу у розмірі 90 мільярдів євро, щойно буде відновлено постачання нафти трубопроводом "Дружба".

Він зазначив, що Будапешт не буде перешкоджати Києву отримати 90 млрд євро, нагадавши, що Угорщина все одно відмовиться від фінансової участі в наданні кредиту, згідно з попередніми домовленостями з Європейським Союзом.

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин в коментарі УНІАН пояснив, що Україна має отримати першу частину фінансової допомоги від Європейського Союзу, загальний обсяг якої становить 90 мільярдів євро, в червні. При цьому у офіційного Києва є гроші на державні видатки принаймні до кінця травня.

