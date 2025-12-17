Планувалося, що завтра керівники країн ЄС обговорять це питання на спільному саміті.

Обговорення "репараційного кредиту" для України коштом заморожених російських активів знято з порядку денного саміту лідерів ЄС, що стартує завтра. Про це в коментарі журналістам повідомив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

"Сьогодні вранці президентка Комісії оголосила, що Комісія відступила і що питання російських активів не буде винесене на стіл переговорів. Якщо я правильно зрозумів те, що сказала сьогодні президентка Комісії, і я думаю, що розумію це правильно, то вона сказала, що російські активи не будуть винесені на стіл переговорів завтра", - сказав він.

За словами Орбана, це стало результатом "фонових переговорів та боротьби", що відбулися напередодні увечері.

Репараційний кредит для України: останні новини

Як писав УНІАН, прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що її країна підтримає виділення репараційного кредиту коштом заморожених активів РФ, але виключно у тому випадку, якщо все буде оформлено бездоганно з юридичної точки зору.

Тим часом західні ЗМІ повідомляють, що адміністрація Трампа за лаштунками намагається зірвати виділення репараційного кредиту і підбурює окремі країни ЄС саботувати процес. Начебто Трамп хоче використати заморожені активи РФ як козир у мирних переговорах з РФ.

