За його словами, робота над узгодженням шостого пакета санкцій триває.

Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель переконаний, що держави-члени узгодять нафтове ембарго проти Росії незважаючи на нинішню позицію Угорщини.

Про це він заявив перед зустріччю глав МЗС країн Групи семи в Німеччині. За його словами, робота над узгодженням шостого пакета санкцій триває.

"У понеділок міністри закордонних справ будуть розглядати це питання, і я зроблю новий політичний поштовх для домовленості. Я переконаний, домовленість у нас буде. Нам потрібна ця домовленість. Бо нам треба позбутися нафтової залежності від Росії", - наголосив Боррель.

"Ми повинні зрозуміти конкретні обставини кожного з 27 держав-членів. Але якщо не буде домовленості на рівні послів, у понеділок міністрам потрібно надати політичний поштовх до цього. Я докладу зусиль для цього", - додав він.

Як повідомлялося, окремі країни Європейського Союзу допускають відкладення нафтового ембарго проти Росії, щоби не затримувати інші заходи з шостого санкційного пакету - якщо не вийде переконати Угорщину підтримати його у нинішньому вигляді.

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