Водночас Берлін поки ніяких обіцянок не дає.

Росія створила кризу у Європі, її згенерувала, а тепер шантажує нападом на Україну.

Про це висловилась під час онлайн-дискусії Київського безпекового форуму німецький політик та депутатка Європейського парламенту від ФРН Віола фон Крамон-Таубадель.

"І з самого початку ми правильно зазначили, що саме ми визначаємо свій порядок денний. Вони (Росія – УНІАН) казали, що вони будуть говорити, що вимагають, але ми на це не погоджуємося", - зазначила євродепутатка.

Крамон-Таубадель нагадала, що НАТО відкинула пропозицію переговорів на умовах Росії через надмірну мілітаризацію на кордоні України.

І тепер Москва чекає від Альянсу поступок, додала політик.

"Для німецького уряду, і це не є секретом, непросто показати свою відданість. Звичайно, є відданість підтримці України, депутати підтримують Україну надзвичайно сильно і потужно. І вони віддані цій підтримці. наш міністр закордонних справ дійсно підтримує пропозиції Сполучених Штатів, і драконівські санкції у тому числі", - зазначила вона.

Читайте такожЄвропа вже спалила більш ніж половину заготовленого на зиму газу - "Газпром"Крамон-Таубадель сказала, що поки треба почекати, поговорити про певні речі: "Скажімо, відключення (Росії – УНІАН) від SWIFT, і подивитися на інші опції, але одразу не формулювати, які інструменти могли б застосувати".

Уряд Німеччини, уточнила євродепутатка, розглядає не тільки санкції, а й безпеку запуску "Північного потоку-2", щоб проект Путіна "не був пов’язаний з тиском, в тому числі військовим".

Водночас Берлін поки ніяких обіцянок не дає.

"Розглядаються юридичні можливості зупинення (російської – УНІАН) агресії", - підсумувала політик.

Напередодні глава МО Німеччини Крістін Ламбрехт закликала "не втягувати" запуск російського газопроводу у "цей конфлікт", коментуючи можливість зупинення сертифікації "ПП-2" в рамках санкцій проти Росії у разі її нападу на Україну. Глава оборонного відомства наполягла на дипломатичному діалозі з Москвою.

Процедуру сертифікації газопроводу відклали через порушення з боку компанії-оператора європейського законодавства до моменту, коли вони будуть усунені.

Запуск трубопроводу Росії означає постачання російського газу до Західної Європи в обхід України і загрожує останній великими економічними збитками.

Крім того, Київ та низка країн Євросоюзу наголошують на ризиках використання Кремлем газопроводу з метою політичного тиску.

І хоча Вашингтон відмовився від обтяжливих санкцій проти "ПП-2" на користь Німеччини, що публічно захищає проект РФ, Білий дім ще може внести замороження сертифікації в рамках жорстких санкцій проти Росії у разі її нападу на Україну.

Водночас республіканці у Конгресі США внесли проект, який передбачає негайне запровадження санкцій.

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