Німеччина тривалий час сприяла будівництву російських газопроводів.

Німеччина, Угорщина, Австрія заявили, що їм буде важко найближчим часом відмовитися від російського газу, однак у такій заяві є політична складова.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю УНІАН заявив президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Михайло Гончар.

"Альтернативні джерела відомі, вони є. Звичайно, протягом року, двох або навіть п'яти будь-яку альтернативну трубопровідну систему для поставок газу, наприклад, з Центральної Азії або Ірану в Європу зробити неможливо. На це потрібно добрий десяток років", - зазначив експерт.

Гончар також нагадав, що Німеччина довгий час сприяла будівництву російських газопроводів.

"Всі останні десятки років Німеччина дивилася тільки в бік Росії та сприяла будівництву російських трубопроводів - "Північний потік-1 і 2". Тому коли німці ставлять спекулятивне питання: "А чим ми замінимо газ?", то їм можна згадати: що ви робили у 2000-х роках? Чому тільки допомагали будувати російським потоки через Балтику? Чому не звертали уваги на туркменський газ? Адже ця країна номер чотири за запасами у світі", - зазначив експерт.

За словами Гончара, швидкою альтернативою російському газу може стати скраплений газ.

"Якщо говорити про швидку альтернативу, то, перш за все, це скраплений природний газ. Але його, звичайно, недостатньо на ринку", - заявив експерт.

Війна в Україні:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Наприкінці березня президент РФ Володимир Путін видав наказ про оплату за російський газ виключно в рублях, замість Євро. Тоді керівництво ЄС заявило, що не виконуватиме цю вимогу.

Наприкінці квітня Росія оголосила про призупинення поставок газу в Польщу і Болгарію у зв'язку з відмовою цих країн платити в рублях.

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен заявила, що цей крок продемонстрував ненадійність Росії як постачальника енергоносіїв.

За даними видання Bloomberg, італійський енергетичний гігант Eni SpA готується відкрити рублеві рахунки в "Газпромбанку", проте чекає подальших вказівок від влади щодо нового механізму оплати газу від Кремля.

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