Фінляндія, Болгарія і Польща відмовилися платити за газ в рублях, через що поставки російського газу в ці країни були припинені

Німеччина і Італія дозволили своїм компаніям відкривати рахунки в рублях, щоб продовжувати купувати російський газ без порушення санкцій проти РФ. Країни зробили таке оголошення після переговорів з Європейським союзом.

Про це з посиланням на джерела повідомляє Reuters.

"Дебати з приводу вимоги Росії про те, щоб іноземні покупці платили за газ в рублях, стали випробуванням рішучості європейських урядів зайняти жорстку позицію щодо Москви у зв'язку з війною в Україні", - зазначає видання.

Фінляндія, Болгарія і Польща відмовилися платити за газ в рублях, через що поставки російського газу в ці країни були припинені. Однак не всі держави готові відмовлятися від газу з РФ.

За даними двох джерел видання, уряд Німеччини після спілкування з Європейською комісією повідомив німецьким імпортерам, що вони можуть відкривати рахунки в рублях для оплати російського газу без порушення санкцій, якщо платежі, які вони здійснюють в Газпромбанк, здійснюються не в російській валюті.

"Джерела повідомили, що Німеччина, яка є найбільшим імпортером російського газу в регіоні, послідовно діяла з цього питання в тісній координації з ЄС", - додали в Reuters.

Уряд Італії, повідомляє видання, також нібито поговорив з Європейською комісією. Там він отримав роз'яснення щодо того, як купувати російський газ на законних підставах.

"Це сталося до того, як італійська енергетична компанія Eni заявила у вівторок, що почала процедуру відкриття двох рахунків, одного в євро і одного в рублях", - передає слова джерела Reuters.

Минулого тижня прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі заявляв, що питання законності оплати газу в рублях є "сірою зоною". Коментувати інформацію про те, що його країна все ж може відкривати рахунки в російській валюті, він відмовився.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Єврокомісія пояснила, за яких умов купівля газу з РФ за рублі суперечить санкціям.

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