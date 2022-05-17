Виплати повинні бути у валюті, передбаченій договором.

Країни Європейського Союзу повинні платити за російський газ відповідно до умов, які передбачені в договорах з "Газпромом". Тобто розрахунки потрібно проводити у валюті, зазначеній в умовах угоди. Решта вважатиметься порушенням санкцій проти РФ.

Такий коментар дав представник Єврокомісії Ерік Мамер західним ЗМІ.

Журналісти запитали, який простір для маневру є у країн Євросоюзу щодо вимоги Росії розраховуватися з "Газпромом" в рублях.

На це Мамер відповів: "Все, що виходить за рамки того, що відкривається рахунок у валюті, зазначеній в контракті, в "Газпромбанку", проводиться оплата на цей рахунок і це вважається фіналізацією оплати — суперечить санкціям... Компанії повинні платити у валюті, передбаченій контрактом. Решта буде порушенням санкцій. Якщо є контракт з "Газпромом" в євро, а ви отримуєте рахунок в рублях і оплачуєте в рублях — це суперечить контракту".

Нагадаємо, за даними Bloomberg, ЄС готовий запропонувати своїм імпортерам газу рішення в обхід санкцій для розрахунків за російський газ в рублях. В кінці квітня журналісти порталу повідомляли, що десять європейських компаній відкрили рублеві рахунки в "Газпромбанку". А в першій половині травня це число подвоїлося.

Як передають ЗМІ, станом на 27 квітня чотири покупці газу з Європи провели оплати в рублях. Серед них, за словами прем'єр-міністра Італії Маріо Драгі, є найбільший імпортер з Німеччини.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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