Країни Європейського Союзу повинні платити за російський газ відповідно до умов, які передбачені в договорах з "Газпромом". Тобто розрахунки потрібно проводити у валюті, зазначеній в умовах угоди. Решта вважатиметься порушенням санкцій проти РФ.
Такий коментар дав представник Єврокомісії Ерік Мамер західним ЗМІ.
Журналісти запитали, який простір для маневру є у країн Євросоюзу щодо вимоги Росії розраховуватися з "Газпромом" в рублях.
На це Мамер відповів: "Все, що виходить за рамки того, що відкривається рахунок у валюті, зазначеній в контракті, в "Газпромбанку", проводиться оплата на цей рахунок і це вважається фіналізацією оплати — суперечить санкціям... Компанії повинні платити у валюті, передбаченій контрактом. Решта буде порушенням санкцій. Якщо є контракт з "Газпромом" в євро, а ви отримуєте рахунок в рублях і оплачуєте в рублях — це суперечить контракту".
Нагадаємо, за даними Bloomberg, ЄС готовий запропонувати своїм імпортерам газу рішення в обхід санкцій для розрахунків за російський газ в рублях. В кінці квітня журналісти порталу повідомляли, що десять європейських компаній відкрили рублеві рахунки в "Газпромбанку". А в першій половині травня це число подвоїлося.
Як передають ЗМІ, станом на 27 квітня чотири покупці газу з Європи провели оплати в рублях. Серед них, за словами прем'єр-міністра Італії Маріо Драгі, є найбільший імпортер з Німеччини.
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