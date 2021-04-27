Раніше НКРЕКП зобов'язала всі газопостачальні компанії до 25 квітня опублікувати на своїх сайтах ціни на газ для споживачів, які будуть діяти з 1 травня 2021 року.

Низка постачальників газу в Україні досі не оприлюднили річні тарифи на природний газ для населення, серед них і столична компанія "Київгазенерджі". Про це свідчать дані консультаційного порталу "ГазПравда".

Згідно з повідомленням, у визначені регулятором терміни не опублікували річні тарифи "Т ГАЗ СИСТЕМ", "Поліссягаз", "ДП "Промсервіс", "Кременецьке управління з постачання та реалізації газу", а також столична "Київгазенерджі".

Агентство УНІАН відправило офіційний запит до "Київгазенерджі" з проханням прокоментувати ситуацію, що склалася, проте відповідь поки не отримало. Тим часом, сайт компанії "Київгазенерджі" не працює з вечора неділі, 25 квітня.

Як повідомляв УНІАН, 7 квітня Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), остаточно затвердила постанову, що регулює умови річного контракту на постачання газу для населення, який за замовчуванням отримають всі споживачі з 1 травня 2021 року.

Нацкомісія зобов'язала всі газопостачальні компанії до 25 квітня опублікувати на своїх сайтах ціни на газ для споживачів, які будуть діяти з 1 травня 2021 року по 30 Квітня 2022 року.

Всі побутові споживачі газу будуть переведені на річний контракт з 1 травня автоматично, без необхідності подавати додаткові документи. Також газовим компаніям дозволено пропонувати громадянам і місячні тарифи на газ. Для переходу споживач повинен буде подати відповідну заявку. Крім того, споживач має право перейти до іншого постачальника газу в будь-який момент дії річної ціни.

Регулятор зобов'язав Постачальника повідомляти споживача про зміну тарифного плану в тому ж вигляді, в якому було отримано заяву від споживача, включаючи електронну версію.

Водночас регулятор дозволив газопостачальним компаніям самостійно приймати рішення про те, чи дозволити споживачеві знову повернутися на річний контракт після переходу на місячну ціну. Також постачальник має право вирішувати, чи приймати назад в обслуговування споживача, який пішов до іншого постачальника.

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Автор: Ігор Орел