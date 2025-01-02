Ця "безумовна історична поразка Москви" сталася хоч і не на полі бою, але може визначити підсумок війни в Україні.

В Офісі президента України пояснили важливість зупинки транзиту російського газу через Україну. Зокрема, за словами радника керівника Офісу президента України Михайла Подоляка, "учорашня безумовна історична поразка Москви сталася не на полі бою, але зрештою вона може визначити підсумок усієї війни".

Подоляк підкреслив, що історично Радянський Союз і його "уламок" у формі РФ намагався контролювати Європу через культурний вплив, військову загрозу та постачання дешевого вуглеводного палива. Однак, усі ці важелі тепер втратили ефективність.

"⁠Занепад російської культури розпочався 2014 року через підлу анексію Криму. Тоді рвати зв’язки з імперією стали не тільки українці, не тільки європейці, а й найрозумніші представники російської еліти", - зазначив Подоляк.

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Щодо військової загрози він нагадав, що армію РФ українці розбили вперше у 2022 році. Згодом через затримки в постачанні західного озброєння до ВСУ росіяни змогли відновити й збільшити людський потенціал своїх сил вторгнення. Однак величезні арсенали радянської техніки вони втратили назавжди.

"А вчора після остаточного припинення транзиту російського газу через територію України завершився півстолітній період "газового шантажу" Європи. Обсяг постачання зі 130 мільярдів кубометрів упав до нуля. Колись найдорожча компанія світу "Газпром" наближається до банкрутства", - заявив радник глави ОП.

Подоляк зазначив, що припинення газового транзиту вдарить по фінансуванню російської агресії проти України:

"Та найголовніше - що прибрано силу, яка давала московській імперії змогу маніпулювати європейськими політиками й цілими країнами. Нова система безпеки Європи має ґрунтуватися серед іншого й на новій енергетичній політиці", - підкреслив Подоляк.

Зупинка транзиту російського газу через Україну

Як повідомляв УНІАН, 1 січня 2025 року о 07:00 ранку Україна офіційно зупинила транспортування російського газу. У Міністерстві енергетики України підкреслили, що відповідне рішення було ухвалене в інтересах національної безпеки.

Як наголосив міністр енергетики Герман Галущенко, Європа вже прийняла рішення про те, щоб відмовитися від російського газу і "європейська ініціатива Repower EU передбачає саме те, що сьогодні зробила Україна".

Президент Зеленський учора зауважив, що про наміри припинити транзит українська влада заявляла впродовж кількох останніх років. Однак змогла зробити це лише після того, як 31 грудня 2024 року закінчилася дія п'ятирічної угоди, що була підписана у 2019-му.

Також в Єврокомісії прокоментували цю подію, зазначивши, що припинення транзиту російського газу через Україну з 1 січня 2025 року було очікуваною ситуацією для Європейського Союзу, і ЄС був готовий до неї. У ЄС вже більше року працювали над забезпеченням альтернативних поставок для країн-членів.

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