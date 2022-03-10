ОГТСУ вимагає, щоб військові та озброєні угрупування негайно покинули території компресорних станцій.

Російські окупанти вторглися на об'єкти ГТС. Вже є загроза транспортуванню газу в Україні та Європі.

Про це повідомляє "Оператор газотранспортної системи України" (ОГТСУ) в Facebook.

"ОГТСУ повідомляє про спроби російських військових та озброєних угруповань "ЛНР" потрапити на територію компресорних станцій Новопсков Луганської області, Куп'янськ Харківської області, а також здійснити втручання в роботу об'єктів ГТС", - йдеться у повідомленні.

Компанія наголошує, що втручання в технологічні процеси роботи ГТС створює значні ризики для безпеки безперервного транспортування газу споживачам в Україні та Європі, і може призвести до технологічної катастрофи в регіоні.

"ОГТСУ вимагає, щоб військові та озброєні угрупування негайно покинули території компресорних станцій та припинили будь-які спроби впливати на роботу ГТС", - зазначили в компанії.

Про надзвичайну ситуацію та загрозу, що склалася, компанія повідомила правоохоронні органи, уповноважені органи державної влади, а також ПАТ "Газпром", який використовує українську ГТС для транспортування газу в Європу.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що міністр енергетики попередив світ про загрозу початку атомної війни.

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