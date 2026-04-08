Києву загрожує нова криза взимку: в Держвідновленні розкритикували владу столиці

Станом на лютий цього року готовність столиці до опалювального сезону не перевищувала кілька відсотків. Про це заявив голова Державного агентства відновлення Сергій Сухомлин в етері "Суспільного".
"Є чіткий індекс. На скільки відсотків виконується кожний пункт з наведеного переліку – потім складається загальний індекс готовності того чи іншого міста чи громади", – розповідає Сухомлин.
За підрахунками Держвідновлення, у лютому Чернігів, наприклад, був готовий до зими на 24%.
"Всі шанси є, що Чернігів до початку нового опалювального сезону буде готовий десь на 90%. Це можливо зробити, ми бачимо, наскільки там і голова ОВА займається цим питанням, і комунальні підприємства. Харків – це величезне місто – на лютий місяць був готовий на 51%. Це достатньо серйозний показник, зараз вони швидко просуваються далі. Думаю, вони теж виконають цю задачу. У Києва на лютий оцінка була 1-2%", – констатує управлінець.
Сухомлин зазначає, що підготовка до проходження опалювального сезону займає багато часу, тож комунальні проблеми в столиці ризикують повторитися.
"Такі роботи ти не зробиш за пів року. Потрібно робити декілька років. Але війна вже йде скільки років? Навіть елементарне – ті ж самі генератори, яких не вистачає в тому ж Києві. Проблема не в генераторах, проблема в бажанні", – впевнений голова Держвідновлення.
