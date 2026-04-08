Києву загрожує нова криза взимку: в Держвідновленні розкритикували владу столиці

Встигнути підготуватися до наступних холодів неможливо без бажання місцевої влади.

Станом на лютий цього року готовність столиці до опалювального сезону не перевищувала кілька відсотків. Про це заявив голова Державного агентства відновлення Сергій Сухомлин в етері "Суспільного".

"Є чіткий індекс. На скільки відсотків виконується кожний пункт з наведеного переліку – потім складається загальний індекс готовності того чи іншого міста чи громади", – розповідає Сухомлин.

За підрахунками Держвідновлення, у лютому Чернігів, наприклад, був готовий до зими на 24%.

"Всі шанси є, що Чернігів до початку нового опалювального сезону буде готовий десь на 90%. Це можливо зробити, ми бачимо, наскільки там і голова ОВА займається цим питанням, і комунальні підприємства. Харків – це величезне місто – на лютий місяць був готовий на 51%. Це достатньо серйозний показник, зараз вони швидко просуваються далі. Думаю, вони теж виконають цю задачу. У Києва на лютий оцінка була 1-2%", – констатує управлінець.

Сухомлин зазначає, що підготовка до проходження опалювального сезону займає багато часу, тож комунальні проблеми в столиці ризикують повторитися.

"Такі роботи ти не зробиш за пів року. Потрібно робити декілька років. Але війна вже йде скільки років? Навіть елементарне – ті ж самі генератори, яких не вистачає в тому ж Києві. Проблема не в генераторах, проблема в бажанні", – впевнений голова Держвідновлення.

Голова Деснянського району столиці Максим Бахматов вважає, що вже наприкінці цього року, з приходом холодів, Києву загрожує нова катастрофа з опаленням. На його думку, у міської влади відсутній ефективний план для проходження зими.

В той же час підприємець та голова ГО "Автодозор" Анатолій Чередниченко заявляє, що влада Києва тисне на власників кіосків, аби відібрати в них "хлібні" місця, пропонуючи брати участь в аукціонах на сотні тисяч гривень, які не мають юридичної сили.

