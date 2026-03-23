В Києві завершується опалювальний сезон: озвучено дату

Заклади соціальної сфери відключатимуть за індивідуальними заявками їхніх керівників.

Столична влада оголосила про завершення опалювального сезону з 24 березня.

Як повідомили у Київській міській державній адміністрації, таке рішення міська влада прийняла з урахуванням погодних умов, прогнозованого потепління та необхідності раціонального використання енергоносіїв.

"Завершення опалення дасть змогу жителям уникнути зайвих нарахувань за послугу в період підвищення температури повітря", - ідеться у повідомленні.

Відключення житлових будинків розпочнеться вже з 24 березня. Заклади соціальної сфери – лікарні, пологові будинки, школи та дитячі садки – відключатимуть за індивідуальними заявками керівників.

Нардеп від "Слуги народу" Сергій Нагорняк повідомив, що до початку зими Україна може не встигнути отримати від Європи обладнання для ремонту енергетичної інфраструктури, розбитої російськими ударами. За його словами, "Укренерго" відчуває гостру нестачу запчастин, що може завадити їй провести належний ремонт.

Раніше директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко повідомив, що на відновлення Дарницької ТЕЦ буде потрібно до трьох років і близько 700 млн євро. Він зазначав, що процес ремонту вимагає мільярдних вкладень і значного часу, до того ж зберігається загроза повторних ударів. На думку експерта, державі та місцевій владі необхідно зосередитися на будівництві розподіленої генерації, яку складніше знищити.

