Києву загрожує нова комунальна катастрофа, – голова району

Чиновник закликає ввести кримінальну відповідальність за зрив опалювального сезону.

Києву загрожує нова катастрофа з опаленням вже наприкінці поточного року. Задля її уникнення слід ввести кримінальну відповідальність і суворо карати винних за непідготовку до опалювального сезону.

Як передає кореспондент УНІАН, про це 27 лютого під час круглого столу на тему "Енергетична стійкість Лівого берега Києва: виклики та рішення перед наступним опалювальним сезоном" заявив голова Деснянської РДА Максим Бахматов.

"Важливо протягом тижня отримати чітку відповідь: хто несе відповідальність за опалення на наступний сезон. Кримінальну відповідальність. Треба розуміти, або я несу відповідальність – або мер, депутати і решта. Поки не буде біди, будемо дуже розслаблені", – впевнений Бахматов.

Чиновник каже про попередні показники, на які потрібно вийти для проходження майбутнього опалювального сезону.

"Ми для нашого району поставили показник: якщо у нас не буде 100 МВт електрики та 300 Мвт тепла, ми наступну зиму не пройдемо. У нас має бути бекап, якщо щось кудись прилетить. В оселях має бути мінімум 15°C тепла в квартирі", – каже Бахматов.

Голова Деснянського району вважає, що столична влада починає працювати тільки тоді, коли потрібно усувати наслідки, а не причину проблеми.

"В момент, коли ми розуміємо, що катастрофа неминуча, всі різко пришвидшуються. Але київська міська державна адміністрація не має плану. Ефективної підтримки немає, допомоги особисто для мого району – немає. Але треба розуміти, що це катастрофа для столиці України", – каже чиновник.

На думку Бахматова, з бюджетом Києва потрібно працювати значно ефективніше.

"При всій повазі до Кличка і його заступників, вони не звикли динамічно працювати, маючи 2-2,5 мільярди євро бюджету. У нас катастрофа з опаленням точно відбулася і може продовжитися", – попереджає він.

Як приклад, чиновник наводить ситуацію в інших містах. В Києві, за його словами, з місцевою владою доводиться ледь не воювати.

"Бориспіль побудував модульні станції. В Миколаєві і ТЕЦ відновили, і є модульні станції. Там міська влада діє по-іншому. Тут ми маємо розуміти, що ми сам на сам і маємо тиснути на КМДА. На сьогодні п'ять генераторів, які нам дало КМДА від Хмельницькобленерго – досі не підключені. Пройшло півтора місяці", – зазначає Бахматов.

В свою чергу, народна депутатка, організаторка круглого столу Леся Забуранна нагадала, що на лівому березі Києва ситуація з опаленням найскладніша. Більше 1100 будинків тут досі залишаються без тепла.

Для того, аби зменшити ризики відключень будинків від тепла, київська влада повинна зробити систему опалення більш децентралізованою, кажуть експерти. Саме завдяки децентралізації на правому березі столиці ситуація з теплом наразі значно краща.

В свою чергу, столичний голова Віталій Кличко бачить значно простіший вихід з ситуації – він періодично закликає киян виїжджати з міста.

