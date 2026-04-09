Переговори з Росією на сьогодні відкладено, але я готовий зустрітися з Путіним, – Зеленський

Глава держави знову заявив про готовність до зустрічі з Путіним на нейтральній території.

Тристоронні переговори з Росією на сьогодні відкладені, заявив президент України Володимир Зеленський. За його словами, зараз США більше зосереджені на Близькому Сході. Однак він також підкреслив, що процес відновиться.

"Я готовий зустрітися з Путіним. Звичайно, не в Москві і не в Києві. Але якщо він готовий зустрітися зі мною, є багато місць для цього. Ми можемо знайти варіант на Близькому Сході, в Європі, США – де завгодно", – заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Rai.

Щодо Донбасу Зеленський пояснив: "Ми не можемо обговорювати просто відступ Донбасу. Якщо ми залишимо Донбас росіянам, вони займуть наші найбільш захищені позиції без будь-яких втрат. На будівництво нових ліній укріплень може піти рік або півтора. Вони зможуть атакувати Харків та інші міста, які роблять великий внесок у наш ВВП. Це призведе до розколу в суспільстві. А будь-який розкол – це ключова мета Путіна і загибель нашої незалежності".

Торкаючись питання гарантій безпеки, Зеленський висловив занепокоєння можливим повторним наступом РФ через кілька років. У зв'язку з цим він заявив про необхідність забезпечити військову та політичну присутність Європи та США в рамках майбутніх домовленостей.

Інші заяви Володимира Зеленського

Раніше УНІАН повідомляв, що Україна пропонує РФ припинити взаємні удари по енергетиці. "Ми неодноразово пропонували Росії припинити вогонь хоча б на Великдень, у цей особливий час року. Але для них усі часи однакові. Для них немає нічого святого", – підкреслив він.

Крім того, він також заявляв, що США ігнорують докази того, що РФ допомагає Ірану, оскільки довіряють їй. Зеленський додав, що російські військові супутники сфотографували об'єкти критичної енергетичної інфраструктури в країнах Перської затоки та в Ізраїлі, а також місцезнаходження американських військових баз у цьому регіоні.

