'ПриватБанк' оновив курс валют: скільки коштує долар 9 квітня

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" у четвер, 9 квітня, не змінився становить 43,75 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні знизився на 5 копійок і складає 51,15 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 43,15 гривні, а євро - за курсом 50,15 гривень за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки в "ПриватБанку" у четвер не змінювався і складає 43,86 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні також залишився на попередньому рівні – 51,28 гривні.

Нацбанк встановив на 9 квітня офіційний курс долара до гривні на рівні 43,38 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 11 копійок. Щодо євро гривня, в свою чергу, послабила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на четвер встановлено на рівні 50,76 гривні за один євро, тобто українська національна валюта втратила одразу 49 копійок.

Курс долара до гривні в банках України сьогодні подешевшав на 8 копійок і складає 43,72 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 43,20 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав одразу на 43 копійки і складає 51,17 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 50,40 гривні за євро.

Вас також можуть зацікавити новини: