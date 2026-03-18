Чиновниця розповіла, як підготувати свою оселю до наступної зими за державний кошт

Вже зараз українцям пропонують убезпечити себе від ризиків холодів та блекаутів.

Опалювальний сезон все ще триває по всій Україні. Але готуватися до майбутньої зими потрібно починати вже зараз, аби уникнути перебоїв з тепло- та електропостачанням.

Для цього українці можуть скористатися державними програмами "СвітлоДім" та "ГрінДім". Як передає кореспондент УНІАН, про це 18 березня під час форуму на тему: "Світло у кожен дім: програми фінансування для ОСББ і ЖБК" повідомила перша заступниця міністра розвитку громад та територій України Альона Шкрум.

"Попри всі прогнози, система теплопостачання була підготовлена до минулої зими, насправді, дуже непогано. Опалювальний сезон розпочався вчасно, станом на березень він все ще триває в усіх регіонах України. Але була критична ситуація в декількох містах, в тому числі в Києві. На сьогодні в столиці і по всій Україні залишається 875 житлових будинків без опалення, з них 579 в Києві. Ще тиждень тому в столиці була майже тисяча", – повідомляє Шкрум.

Програма "СвітлоДім" була створена для того, щоб багатоквартирні будинки в Києві та Київській області могли встановити автономні джерела генерації. Зараз її поступово розповсюджують і на інші регіони.

"Можна придати бензинові, дизельні або газові генератори. Також акумулятори, інвертори, сонячні панелі і блоки керування високовольтними батареями. Заявку можуть подати ОСББ, управителі та житлові кооперативи. Компенсація тут до 300 тисяч гривень. Станом на зараз у нас додається кожний день приблизно 50 нових заявок. Наразі 1905 заявок розглянуто, 1006 погоджено", – наводить дані заступниця міністра.

Програма "ГрінДім" деякий час не працювала, зазначає Шкрум, проте наразі кошти під неї вдалося знайти. Це програма фонду енергоефективності, яка дає можливість встановити сонячні панелі, системи зберігання енергії, теплові насоси – і отримати за все компенсацію від держави до 70%.

"При чому тут немає ліміту в 300 тисяч гривень, він набагато вищий. Тобто ви спочатку робите, встановлюєте, потім – отримуєте компенсацію. Ви можете податися через банки-партнери на кредит, отримати всі гроші під нуль відсотків на перший рік, а потім отримати компенсацію від фонду енергоефективності до 70%", – пояснює принцип роботи програми чиновниця.

Наразі баланс в енергосистемі України продовжує бути хитким, з дефіцитом в пікові години, розповів УНІАН енергетичний експерт Геннадій Рябцев. Поки що достатньої кількості електричної енергії для забезпечення потреб усіх споживачів немає, каже він.

При цьому для проходження наступного опалювального сезону Україні потрібно накопичити більше газу у сховищах, ніж розрахував уряд, вважає експерт.

