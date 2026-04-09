Аналітики Goldman Sachs різко переглянули прогноз цін на нафту, - Reuters

Інвестиційний банк Goldman Sachs знизив прогноз цін на нафту на другий квартал 2026 року після того, як США та Іран погодилися на двотижневе перемир’я, пише Reuters.

Згідно з новими оцінками, ціна на нафту марки Brent становитиме 90 доларів за барель, а американська West Texas Intermediate (WTI) - 87 доларів. Раніше банк прогнозував значно вищі показники: 99 доларів для Brent і 91 долар для WTI.

У банку пояснили перегляд прогнозу зниженням премії за ризик, а також помітним збільшенням обсягів нафти через Ормузьку протоку.

На тлі новин про можливе відкриття протоки ціни на Brent цього тижня вже впали більш ніж на 11%. Однак у четвер, 9 квітня, ціни знову пішли вгору через сумніви щодо дотримання перемир'я та обмеження руху в цій важливій протоці.

Аналітики у Goldman Sachs залишили без змін прогноз на третій квартал на рівні 82 доларів за барель для Brent і 77 доларів за барель для WTI, а на четвертий квартал 80 дол. і 75 дол. за барель відповідно.

У банку наголосили, що прогнози залишаються схильними до зростання. Це пов’язано з можливими тривалими перебоями та втратами видобутку нафти.

У найгіршому випадку, якщо перемир'я не буде дотримано і втрати видобутку на Близькому Сході становитимуть близько 2 млн барелів на добу, середня ціна на Brent у четвертому кварталі може наблизитися до 115 доларів.

Також Goldman Sachs знизив прогноз цін на європейський газ TTF у другому кварталі до 50 євро за мегават-годину з попередніх 70 євро. Це пояснюється очікуванням поступової нормалізації постачання скрапленого природного газу через Ормузьку протоку з середини квітня.

Водночас у банку застерегли, якщо постачання СПГ суттєво затримуватиметься або інфраструктура зазнає пошкоджень, то ціни, ймовірно, можуть перевищити 75 євро за мегават-годину.

8 квітня стало відомо, що Іран погодився відкрити протоку на час двотижневого перемир'я зі США, але цей шлях працюватиме лише за умови, що атаки на Іран будуть припинені. Крім цього, план двотижневого припинення вогню включає в себе дозвіл Ірану та Оману стягувати плату з суден, що проходять через Ормузьку протоку.

Тоді ж повідомлялося, що Іран вимагатиме від судноплавних компаній платити за проходження нафтових танкерів через Ормузьку протоку криптовалютою. Таким чином країна прагне зберегти контроль над ключовим водним шляхом протягом двотижневого припинення вогню.

Світові фінансові ринки різко відреагували на новину про тимчасове припинення вогню між США та Іраном. Таким чином після тривалої напруженості ціни на нафту обвалилися, а фондові індекси пішли вгору, сигналізуючи про короткострокове полегшення для інвесторів.

