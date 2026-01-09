На Львівщині раптово зник газ: нардеп розкрив наслідки і пояснив, до чого тут 'Орєшнік'

За словами нардепа, на Київщині неможливо відновити пошкоджену інфраструктуру протягом 1-2 діб.

На Львівщині виникли проблеми із газопостачанням через ударну хвилю від російського "Орєшніка", проте газова інфраструктура регіону не була ціллю російської атаки. Про це в ефірі Ранок.LIVE повідомив народний депутат від "Слуги народу" Сергій Нагорняк.

Нагорняк зазначив, що удар було спрямовано по іншому об’єкту, який не пов’язаний з постачанням "блакитного палива".

"Я думаю, що це більше політичне, або елемент тиску на Україну, щоб показати Європейському Союзу, що "Орєшнік" може долетіти до них. Це більше брязкання зброєю і силою", - сказав він.

Відео дня

За словами Нагорняка, газова інфраструктура регіону не зазнала критичних пошкоджень.

Водночас, у столиці ситуація після російського обстрілу більш напружена.

"Нам потрібно набратися терпіння, тому що погода не сприяє відновленню критичної інфраструктури", - зауважив він.

За словами нардепа, відновити пошкоджену інфраструктуру протягом однієї-двох діб неможливо.

"Можна лише частково перенаправити відповідні ресурси для того, щоб забезпечити електропостачання тому чи іншому району столиці", - каже Сергій Нагорняк.

Нова російська атака - що відомо

Нагадаємо, в ніч проти 9 січня російські окупаційні війська знову атакували Україну. В результаті ударів місто Славутич було повністю знеструмлено.

У Вишгородському районі Київської області зафіксували пошкодження приватного житлового будинку та складських приміщень, а в Обухівському районі було пошкоджено приватний будинок.

В частині районів столиці виникли перебої з теплопостачанням і гарячою водою. За словами представників ДТЕК, на лівому березі Києва довелося застосувати аварійні відключення. Загалом у Києві та Київській області без світла опинилися понад 500 тисяч споживачів.

Також повідомлялося, що після російської атаки на Львів у ніч проти 9 січня в одному з селищ на околицях міста раптово зникло газопостачання. За словами мера Львова Андрія Садового, через ракетну атаку спрацювала автоматична система газової безпеки.

"Орєшнік" - інші новини

Росіяни підтвердили, що в п’ятницю, 9 січня, завдали удару по Україні комплексом "Орєшнік". Йдеться про балістичну ракету середньої (проміжної) дальності, яка, за українськими даними, може розвивати швидкість понад 12 300 км/год.

Згодом Росія підтвердила, що вдарила по Львову "Орєшніком". Москва стверджує, що запуск ракети - це відповідь на нібито спробу атаки українського БпЛА на одну з резиденцій Путіна в Новгородській області наприкінці 2025 року.

Нагадаємо, вперше РФ застосувала "Орєшнік" проти нашої країни у листопаді 2024-го. Повідомлялося, що ракета була оснащена муляжами боєголовок, так що вона завдала обмежених пошкоджень.

Вас також можуть зацікавити новини: