Ракетна атака на Львів: у селищі на околиці раптово зникло газопостачання

Як пояснив мер, спрацювала атоматична система безпеки газу. Наразі фахівці працюють над відновленням газопостачання.

Після російської атаки на Львів в ніч на 9 грудня в одному з селищ на околиці раптово зникло газопостачання.

Як повідомив мер Львова Андрій Садовий, йдеться про селище Рудно Львівської громади. Внаслідок ракетної атаки спрацювала автоматична система безпеки газу.

"З міркувань безпеки газопостачання тимчасово припинене для 376 абонентів на кількох вулицях. Це не аварія в мережі – захист спрацював через ударну хвилю", - зазначив Садовий.

Він додав, що фахівці вже працюють на місці, перевіряють обладнання. Після цього газ подадуть.

Вибухи у Львові

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 9 січня потужні вибухи прогриміли у Львові. У мережі зʼявляються повідомлення про те, що місто могло зазнати атаки російською ракетою "Орєшнік".

У Повітряному командувані "Захід" Повітряних сил ЗСУ заявили, що обʼєкти інфраструктури у Львові було атаковано о 23:47. Повітряна ціль рухалася зі швидкістю близько 13 тисяч кілометрів на годину по балістичній траєкторії.

Ймовірно, Росія здійснила пуски з полігону "Капустін Яр", повідомив начальник управління комунікації командування Повітряних сил Юрій Ігнат. Згодом РФ підтвердила, що це був пуск "Орєшніка".

