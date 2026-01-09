Росія підтвердила, що вдарила по Львову 'Орєшніком'

Там заявили, що завдали удару цією ракетою, щоб помститися за нібито удар по резиденції на Валдаї.

Під час атаки по Львову в ніч на 9 січня російські війська застосували балістичну ракету "Орєшнік".

Про це заявило міноборони РФ і додало, що вдарило цією ракетою у відповідь на атаку по резиденції російського диктатора Володимира Путіна, яку нібито кілька днів тому провела Україна.

Нагадаємо, розвідка США з'ясували, що Україна не атакувала резиденцію Путіна, як про це розголосив Кремль.

Удар по Львову

Пізно увечері 8 січня у Львові під час повітряної тривоги пролунала серія потужних вибухів. Мер Львова Андрій Садовий підтвердив вибухи.

Пізніше очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький повідомив, що на Львівщині росіяни вдарили по обʼєкту критичної інфраструктури.

Вночі в Повітряному командувані "Захід" Повітряних сил ЗСУ зазначали, що обʼєкти інфраструктури у Львові було атаковано о 23:47.

"Повітряна ціль рухалася зі швидкістю близько 13 тис. км на годину по балістичній траєкторії", – деталізували військові.

Вранці начальник управління комунікації командування Повітряних сил Юрій Ігнат припустив, що Росія здійснила пуски з полігону "Капустін Яр". Тоді він зазначав, що наразі вся інформація уточнюється, зокрема щодо типу ракети, що летіла на Львів.

