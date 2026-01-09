РФ вдарила по Україні ракетою 'Орєшнік': в Reuters пояснили, що відомо про цю зброю

"Орєшнік" - гіперзвукова балістична ракета середньої дальності, яку Путін називає "неперехоплюваною", але на Заході вважають експериментальною.

Росія заявила, що в п’ятницю, 9 січня, завдала удару по Україні ракетою "Орєшнік". Про це повідомляє Reuters, пояснюючи, що це за озброєння і чому його застосування вважають елементом ескалації.

Що таке "Орєшнік"

"Орєшнік" - це гіперзвукова балістична ракета середньої дальності. Вперше Росія застосувала її проти України у листопаді 2024 року, однак тоді ракета була оснащена муляжами боєголовок і завдала обмежених пошкоджень. За даними українських джерел, той запуск мав характер випробування.

Нинішній удар, якщо ракета справді була оснащена бойовими зарядами, може стати першим випадком використання "Орєшніка" з повноцінною вибуховою частиною. У РФ заявили, що ціллю була "критично важлива інфраструктура" України, однак масштаби руйнувань одразу не уточнювалися.

Відео дня

Чим ця ракета відрізняється від інших

Експерти зазначають, що ключова особливість "Орєшніка" - здатність нести кілька боєголовок, які можуть одночасно вражати різні цілі. Така технологія зазвичай притаманна міжконтинентальним балістичним ракетам більшої дальності.

Ракета створена на базі РС-26 "Рубеж", яку спочатку розробляли як міжконтинентальну. Як і багато російських систем озброєння, "Орєшнік" може нести як звичайні, так і ядерні боєголовки, однак жодних ознак ядерного компонента під час нинішньої атаки зафіксовано не було.

За даними України, під час запуску у 2024 році ракета досягла цілі приблизно за 15 хвилин після старту з півдня Росії та розвинула швидкість близько 13 600 км/год.

Заяви Путіна і оцінки Заходу

Володимир Путін раніше заявляв, що "Орєшнік" нібито неможливо перехопити, а його руйнівна сила зі звичайною боєголовкою "порівнянна з ядерною". Західні експерти ставляться до цих тверджень скептично.

У грудні 2024 року американський посадовець заявив, що цю ракету не вважають "зброєю, яка змінює правила гри", назвавши її експериментальною та зазначивши, що Росія, ймовірно, має лише обмежену кількість таких ракет. Водночас РФ заявляє, що з 2024 року розпочала серійне виробництво "Орєшніка" і навіть передала його Білорусі.

Чому Росія застосувала "Орєшнік" зараз

Російські військові стверджують, що запуск ракети став відповіддю на нібито спробу атаки українського безпілотника на одну з резиденцій Путіна в Новгородській області наприкінці минулого року. Україна це заперечує, заявляючи, що жодної такої атаки не було.

Раніше Путін погрожував використати "Орєшнік" проти "центрів ухвалення рішень" у Києві у разі продовження ударів по РФ далекобійною західною зброєю, але до цього моменту утримувався від таких дій.

Нинішній удар, за даними Reuters, був спрямований по Львівській області на заході України, поблизу кордону з Польщею - країною-членом НАТО. Міністр закордонних справ України назвав застосування "Орєшніка" "глобальною загрозою", яка потребує глобальної відповіді.

Ескалація відбувається на тлі спроб президента США Дональда Трампа схилити Росію та Україну до мирної угоди і завершення війни, що триває з моменту повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року.

Вас також можуть зацікавити новини: