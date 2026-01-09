Атака РФ на Київщину: місто Славутич повністю знеструмлено

Причини знеструмлення міста встановлюються.

В ніч проти 9 січня російські окупаційні війська атакують Київ і область дронами. На тлі обстрілу зʼявилася інформація про блекаут у Славутичі на Київщині.

Про це повідомив мер Славутича Юрій Фомічев у своєму Телеграм-каналі. Подробиць щодо причин та тривалості знеструмлення в місті немає.

"Місто знеструмлено. Причину з'ясовуємо. Саме в негоду по всій країні триває атака ворога, під прицілом об'єкти критичної інфраструктури. Прошу бути уважними та обережними. Про зміни інформуватимемо", – написав міський голова.

Відео дня

Атака окупантів на Київщину

Начальник Київської обласної військової адміністрації (ОВА) Микола Калашник розповів про наслідки російської атаки на Київську область.

"У Вишгородському районі зафіксовано пошкодження приватного житлового будинку та складських приміщень. В Обухівському районі пошкоджено приватний будинок", – інформує чиновник.

На щастя, інформація про потерпілих не надходила.

РФ атакує українські міста

У Києві внаслідок російської атаки у кількох районах палають багатоповерхівки. На момент написання новини було відомо про щонайменше чотирьох постраждалих внаслідок обстрілу.

Також в Деснянському районі столиці фіксувалося загоряння на території торгового центру.

У Львові, де під час тривоги пролунали потужні вибухи, постраждалих, на щастя немає. Очільник Львівської ОВА Максим Козицький інформував, що було атаковано обʼєкт критичної інфраструктури. Місцева влада та Повітряні сили не надавали офіційних даних щодо того, чи було застосовано ракету "Орєшнік".

Вас також можуть зацікавити новини: