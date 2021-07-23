Консультації США з Україною і Польщею щодо цього російського газопроводу тривають зараз і продовжаться в майбутньому.

У Державному департаменті США заявляють, що провели багато консультацій з Україною щодо угоди з Німеччиною про "Північний потік-2".

Про це в ході брифінгу сказав спікер Держдепу Нед Прайс, передає lb.ua.

За його словами, з українцями провели "більше десятка консультацій".

"Можу вам сказати, що вони були знайомі зі вмістом цього пакету. Вони допомогли повідомити вміст цього пакету задовго до понеділка (коли до України прибув радник Держдепу Дерек Шолле. - ред.). Ці зустрічі були частими, і тривали вони протягом багатьох тижнів", – заявив Прайс.

За його словами, консультації з Україною і Польщею тривають зараз і продовжаться в майбутньому.

Читайте також"Байден повністю здався Путіну" - сенатор США про запуск "Північного потоку-2"

Раніше на брифінгу в Державному департаменті заявили, що Вашингтон нібито "інтенсивно співпрацював з Україною протягом усіх дипломатичних зусиль, щоб Москва не могла перетворити "Північний потік-2" на зброю". Ця взаємодія з українською стороною відбувалася на декількох рівнях, наголосили тоді в Держдепі.

Сьогодні, 22 липня, посольство США в Україні оприлюднило спільну заяву США та Німеччини щодо підтримки України, Європейської енергетичної безпеки та загальних кліматичних цілей.

Згідно з домовленостями, США і ФРН обіцяють не допустити використання Росією енергоносіїв як зброї проти України.

Німеччина має намір призначити Спеціального посланника для підтримки переговорів між Україною і Російською Федерацією про продовження транзиту російського газу через територію України в Європу на термін до 10 років.

Німеччина заснує "Зелений фонд" для України і заохочуватиме залучення іноземних інвестицій у розмірі до 1 мільярда доларів. Також Німеччина має намір розвивати двосторонні енергетичні проекти з Україною.

У відповідь на це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що Україна ініціює консультації з Європейською Комісією та Німеччиною через загрозу безпеці, яку створює газопровід "Північний потік-2".

Читайте такожБайден про рішення США щодо "Північного потоку-2": неможливо було зупинити

Північний потік-2: що відомо

Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачено будівництво і робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Засновником компанії Nord Stream 2 AG є російський "Газпром". Фінансують проект європейські компанії - французька Engie, австрійська OMV, британсько-Нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.

Газопровід "Північний потік-2" побудований вже на 98%. Новий трубопровід в обхід України планувалося завершити до кінця 2019 року поряд з уже наявним "Північним потоком-1".

Спорудження газопроводу призупинялося через введені США санкції проти компаній-підрядників, проте в лютому 2021 року відновилося. Nord Stream 2 AG вирішив добудувати його своїми силами.

Автор: Олександр Топчій