Коболєв зазначив, що компанії-учасники проекту одна за одною виходять з нього, припиняючи фінансування будівництва.

Голова правління НАК "Нафтогаз" Андрій Коболєв вважає, що з великою ймовірністю обхідний російський газопровід "Північний потік-2" не буде добудований через санкції уряду США.

Про це він сказав в ефірі "Радіо НВ".

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"Шанс є (що "Північний потік-2" не буде добудований – УНІАН), і він досить великий. Я вважаю, що санкції, які були введені американським урядом, ефективно працюють. Ми бачимо, як компанії одна за одною виходять з цього проекту: страхові компанії, великі нафтогазові компанії зупиняють фінансування", - сказав він.

"Тобто "Північний потік-2" вже став настільки токсичним, що для приватних компаній він дає більший негатив, ніж позитив", - додав глава "Нафтогазу".

За словами Коболєва, при цьому існує жорстка принципова позиція уряду Німеччини з цього питання, який за всяку ціну хоче завершити проект.

Історія "Північного потоку-2"

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Автор: Бредіхіна Ганна