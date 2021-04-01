До рішення суду зберігатиметься заборона на будівництво газопроводу.

Природоохоронні організації Німеччини у судовому порядку намагаються заблокувати рішення про відновлення будівництва російського газопроводу "Північний потік-2".

Читайте такожВ уряді Німеччини закликали ввести мораторій на проект "Північний потік-2"Про це посол України в Німеччині Андрій Мельник повідомив у мікроблозі Twitter.

"Німецькі природоохоронні організації подають позов проти рішення Федерального відомства гідрографії і судноплавства відновити спорудження "Північного потоку-2" у німецьких водах", - написав посол.

"Це означатиме збереження заборони на будівництво газопроводу "Північного потоку-2" до рішення суду", - пояснив Мельник.

Раніше державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен заявив, що попередив міністра закордонних справ Німеччини Гайко Мааса про нові санкції в разі завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2".

Довідка УНІАН. Засновником компанії Nord Stream 2 AG є російський "Газпром". Фінансують проект європейські компанії – французький Engie, австрійська OMV, британсько-нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.

Газопровід "Північний потік-2" побудований вже на понад 90%.

США ввели проти "Північного потоку-2" низку санкцій і неодноразово закликали європейських союзників і приватні компанії припинити будівельні роботи.

7 січня в Німеччині заснували фонд з підтримки добудови "Північного потоку-2".

6 лютого компанія Nord Stream 2 AG заявила про продовження робіт з прокладання труб для газопроводу.

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Автор: Віталій Саєнко