Природоохоронні організації Німеччини у судовому порядку намагаються заблокувати рішення про відновлення будівництва російського газопроводу "Північний потік-2".
Читайте такожВ уряді Німеччини закликали ввести мораторій на проект "Північний потік-2"Про це посол України в Німеччині Андрій Мельник повідомив у мікроблозі Twitter.
"Німецькі природоохоронні організації подають позов проти рішення Федерального відомства гідрографії і судноплавства відновити спорудження "Північного потоку-2" у німецьких водах", - написав посол.
"Це означатиме збереження заборони на будівництво газопроводу "Північного потоку-2" до рішення суду", - пояснив Мельник.
Раніше державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен заявив, що попередив міністра закордонних справ Німеччини Гайко Мааса про нові санкції в разі завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2".
Довідка УНІАН. Засновником компанії Nord Stream 2 AG є російський "Газпром". Фінансують проект європейські компанії – французький Engie, австрійська OMV, британсько-нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.
Газопровід "Північний потік-2" побудований вже на понад 90%.
США ввели проти "Північного потоку-2" низку санкцій і неодноразово закликали європейських союзників і приватні компанії припинити будівельні роботи.
7 січня в Німеччині заснували фонд з підтримки добудови "Північного потоку-2".
6 лютого компанія Nord Stream 2 AG заявила про продовження робіт з прокладання труб для газопроводу.
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