Москва намагається випередити нові санкції США, щоб запустити газопровід в обхід України.

Росія активізує роботу над газопроводом "Північний поток-2", намагаючись добудувати його до того, як США посилять санкції проти цього сумнівного проекту.

Будівництво російської "труби" протяжністю 1230 кілометрів досягла ключового моменту в понеділок, коли були закінчені роботи над його частиною у водах Німеччини. Далі потрібно ще завершити 157-кілометровий відрізок в акваторії Данії, - пише Bloomberg.

Прогрес у спорудженні газопроводу - це перемога для російського президента Володимира Путіна й компанії "Газпром". Коли "Північний потік-2" буде завершений, він дозволить Москві збільшити поставки газу в Європу й обійти традиційний транспортний коридор через Україну. США і країни Східної Європи стверджують, що нова російська ГТС зробить Німеччину і Євросоюз надто залежними від російського газу.

Читайте такожСША готують нові санкції проти "Північного потоку-2""Потрібно ще прокласти 120 кілометрів трубопроводу у водах Данії і приблизно 30 кілометрів у німецькій виключній економічній зоні. Ми не можемо повідомили більше деталей про будівництво і будемо повідомляти про майбутні роботи в морі у відповідний час", - повідомив Bloomberg оператор "Північного потоку-2".

Рік тому робота над проектом вартістю 9,5 мільярдів євро була зупинена через санкції США і відновилася лише цього місяця, коли "Газпром" знайшов власний корабель для прокладання труби на дні Балтійського моря. В Управлінні мореплавства Данії повідомили, що судна "Фортуна", "Мурман" і "Балтийский иследователь" зможуть працювати в акваторії країни з 15 січня.

Згідно з вимогами данського дозволу, оператор повинен спочатку подати оновлений графік робіт Енергетичній агенції Данії. У відомстві кажуть, що російська сторона поки нічого такого не зробила. Корабель "Фортуна" здатен прокладати один кілометр трубопроводу щодня. Тому, на думку аналітиків, "Північний потік-2" буде в робочому стані, за оптимістичним сценарієм, не раніше кінця 2021 року.

Читайте такожSueddeutsche Zeitung: "Північний потік-2" знову будують завдяки лазівці в санкціях СШАТим часом, США намагаються посилити санкції й розширити їхню дію на компанії, які забезпечують технічну сертифікацію і страхування при будівництві "Північного потоку-2". Відповідні законодавчі положення були частиною широкого оборонного законопроекту, який схвалив Конгрес. Але президент Дональд Трамп наклав на нього своє вето. Пізніше Палата представників голосуванням змогла подолати президентське вето. Якщо Сенат, в якому домінують республіканці, теж це зробить, нові санкції проти "Північного потоку-2" запрацюють у найближчі тижні.

"Якщо Сенат подолає вето Трампа, нові санкції проти "Північного потоку-2" стануть реальністю. Це може стати новим фактором, через який росіянам буде важко ефективно й вчасно відновити роботи у акваторії Данії в січні", - сказав старший аналітик консалтингової компанії Esperis Матеуш Кубяк.

Він пояснив, що нові американські санкції стануть на заваді всім додатковим роботам, пов'язаним з прокладанням трубопроводу включно з геодезичними.

Історія "Північного потоку-2"

Проектом "Північний потік-2" передбачені будівництво і робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 мільярдів кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини

Новий трубопровід в обхід України планувалося завершити до кінця 2019 року поряд з уже діючим "Північним потоком-1".

Зважаючи на санкції, які прийняла Палата представників Конгресу США в законопроекті про американський оборонний бюджет, компанії, що займаються будівництвом газопроводу "Північний потік-2", не змогли його добудувати.

Засновником компанії Nord Stream 2 AG є російський "Газпром". Фінансування проекту здійснюють європейські компанії-французька Engie, австрійська OMV, британо-Нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.

За даними ЗМІ, новообраний президент США Джо Байден має намір зробити все, щоб "Північний потік-2" не був побудований.

4 листопада 2020 року в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Конгрес США хоче розширити санкції проти "Північного потоку-2" і "Турецького потоку".

4 грудня 2020 року Глава Міністерства закордонних справ Німеччини Хайко Маас заявив про те, що сумнівається, що позиція США щодо "Північного потоку-2" зміниться після початку президентської каденції Джо Байдена.

6 грудня 2020 року виконуюча обов'язки посла США у ФРН Робін Куінвілл закликала ЄС і Німеччину оголосити мораторій на будівництво газопроводу "Північний потік-2".

9 грудня 2020 року Палата представників Сполучених Штатів схвалила оборонний бюджет на наступний рік з розширеними обмеженнями проти російського газопроводу "Північний потік-2".

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Переклад: Лесь Димань