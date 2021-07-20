​​​​​​​У Києві Чолле зустрінеться з високопоставленими урядовими чиновниками.

Вашингтон відправляє радника Держдепу Дерека Чолле до України та Польщі обговорити питання "Північного потоку-2".

Про це йдеться у повідомленні на сайті Державного департаменту США.

Радник Держдепу Дерек Чолле відвідає Київ 20-21 липня, а потім – Варшаву – 21-23 липня, "щоб укріпити стратегічну цінність відносин США з Україною та Польщею".

Вказується, що Чолле продовжить дипломатичні перемовини з країнами з приводу низки питань, зокрема спільну стурбованість щодо трубопроводу "Північний потік-2" й енергетичну безпеку в цілому, а ще – хід реформ.

Читайте такожУ суперечці з "Газпромом" через "Північний потік" Європейський суд став на бік УкраїниУ Києві Чолле зустрінеться з високопоставленими урядовими чиновниками, щоб обговорити підтримку США зусиль України з протидії агресії Росії і подальшого просування економічних та антикорупційних реформ.

Також радник Держдепу зустрінеться з представниками бізнес-спільноти для порушення питання відновлення економіки України.

У Варшаві Чолле обговорить стратегічні двосторонні та регіональні питання й спільну відданість демократичним цінностям й інститутам.

За інформацією Reuters, найближчими днями США і Німеччина оголосять про угоду, що вирішує суперечку з приводу "Північного потоку-2". США стурбовані, що будівництво трубопроводу збільшить залежність Європи від російського газу і може позбавити Україну транзитних зборів.

Друге джерело видання повідомило, що обидві сторони близькі до угоди, яка повинна запобігти відновленню санкцій США проти компанії Nord Stream 2 AG.

Що відомо про долю "Північного потоку-2"

Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачено будівництво і робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.

Будівництво газопроводу в обхід України планували завершити до кінця 2019 року разом з уже існуючим "Північним потоком-1".

Його спорудження призупинялося через введені США санкції проти компаній-підрядників, проте в лютому 2021 року відновилося. Nord Stream 2 AG вирішив добудувати його своїми силами.

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Автор: Яна Ставська