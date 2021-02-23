Експерти мають протилежні думки з приводу наслідків будівництва газопроводу "Північний потік-2" для України.

Експерти мають протилежні думки з приводу наслідків будівництва газопроводу "Північний потік-2" для України.

Читайте такожСША ввели нові санкції проти російського судна, яке будує "Північний потік-2"Про це повідомляє "РБК-Україна"з посиланням на директора енергетичних програм Центру Разумкова Володимира Омельченка.

Він підкреслив, що Росія не відмовиться повністю від української ГТС і вона буде використовуватися в якості балансуючих потужностей при пікових режимах, ремонтних роботах або аварійних ситуаціях.

"Без української ГТС РФ не зможе забезпечити виконання в повному обсязі своїх експортних контрактів", - підкреслив експерт.

Своєю чергою, президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Михайло Гончар вважає, що старт "Північного потоку-2" навпаки, призведе до обнулення транзиту через Україну.

"Буде залучена умовна чверть або навіть менше потужностей нашої ГТС. Вона з суб'єкта господарювання, який генерує доходи, перетвориться на збиткову", - прогнозує експерт.

Він прогнозує, що РФ зможе виправдати свою відмову від транзиту через Україну через якусь "аварію".

"Десь "випадково" на російській ділянці газопроводу" Уренгой-Помари-Ужгород" відбувається аварія, її ліквідують, досліджують трубу і роблять висновок, що труба зношена, її треба виводити з експлуатації, тобто весь маршрут", - сказав Гончар.

Історія "Північного потоку-2"

Проектом "Північний потік-2" передбачені будівництво і робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 мільярдів кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.

Новий трубопровід в обхід України планувалося завершити до кінця 2019 року поряд з уже діючим "Північним потоком-1".

Враховуючи санкції, які прийняла Палата представників Конгресу США в законопроекті про американський оборонний бюджет, компанії, що займаються будівництвом газопроводу" Північний потік-2", не змогли його добудувати.

Засновником компанії Nord Stream 2 AG є російський "Газпром". Фінансування проекту здійснюють європейські компанії-французька Engie, австрійська OMV, британо-Нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.

За даними ЗМІ, новообраний президент США Джо Байден має намір зробити все, щоб "Північний потік-2" не був побудований.

4 листопада 2020 року в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Конгрес США хоче розширити санкції проти "Північного потоку-2"і" Турецького потоку".

4 грудня 2020 року Глава Міністерства закордонних справ Німеччини Хайко Маас заявив про те, що сумнівається, що позиція США щодо "Північного потоку-2" зміниться після початку президентської каденції Джо Байдена.

6 грудня 2020 виконуюча обов'язки посла США у ФРН Робін Куінвілл закликала ЄС і Німеччину оголосити мораторій на будівництво газопроводу "Північний потік-2".

9 грудня 2020 року Палата представників Сполучених Штатів схвалила оборонний бюджет на наступний рік з розширеними обмеженнями проти російського газопроводу"Північний потік-2".

Будівництво газопроводу" Північний потік-2 " відновилося 11 грудня.

29 грудня 2020 року стало відомо про те, що Палата представників подолала вето Трампа на оборонний бюджет США з санкціями по "Північному потоку-2".

Сполучені Штати закликають європейських союзників і приватні компанії припинити роботи з побудови газопроводу "Північний потік-2", і готують ширші санкції щодо російського проекту в найближчі тижні.

Сенат США затвердив оборонний бюджет США на 2021 фінансовий рік, в якому передбачені нові санкції проти російського газопроводу "Північний потік-2".

7 січня 2021 року в Німеччині заснували фонд для підтримки добудови "Північного потоку-2".

13 січня 2021 року Держдепартамент США повідомив європейські компанії, причетні до будівництва газопроводу "Північний потік-2", про ризик введення нових санкцій.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН