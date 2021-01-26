З 1 січня в Україні зросли тарифи на тепло і електроенергію.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що українці не будуть сплачувати штрафи чи пені, якщо несвоєчасно розрахуються за газ та тепло.

Читайте такожУ Кабміні вирахували розмір середньої субсидії в грудніПро це він заявив під час програми «Свобода слова» на ICTV.

«Штрафи чи пеня за несвоєчасно сплачені газ, тепло за січень застосовуватись не будуть. Це теж важливий меседж для людей, щоб вони не переживали, якщо будуть платіжки зависоко нараховані або якісь аванси будуть поставлені в ці платіжки», - сказав він.

Що цьому передувало

З 1 січня в Україні зросли тарифи на тепло і електроенергію. Також в січні 2021 року ціна на газ як товар досягала майже 11 грн за куб. м. Крім того, в 1,6 рази зросли тарифи на його транспортування в будинки громадян.

З початку січня в ряді регіонів України пройшли акції протесту проти підвищення комунальних тарифів.

Президент Володимир Зеленський доручив провести аудит тарифів на газ та опалення в усіх областях України і отримати роз'яснення на місцях щодо їх завищення.

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Автор: Дмитро Шварц