Команда МАГАТЕ не змогла зробити остаточних висновків на основі отриманих даних і спостережень.

Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії відвідали градирні на Запорізькій атомній електростанції станції, щоб ознайомитися з наслідками пожежі. Про це повідомила пресслужба МАГАТЕ.

Зазначається, що 12 серпня місія агентства отримала доступ до градирень. За словами генерального директора Рафаеля Гроссі, команда встановила, що малоймовірно першоджерело пожежі виникло біля основи градирні. Було встановлено, що пошкодження, найімовірніше, зосереджене у внутрішній частині градирні на рівні розподілу водяних форсунок, розташованому на висоті близько 10 метрів. Команда запросила доступ до рівня розподілу води на форсунках.

Під час відвідування постраждалої градирні команда помітила обгорілі ділянки у внутрішньому обладнанні вище, біля рівня розподілу водяних форсунок. Вони також побачили краплі обгорілого пластику і фрагменти бетону, розкидані по басейну з холодною водою. В МАГАТЕ вважають, ці краплі схожі на розплавлену пластикову сітку, що утворилася під час пожежі. Експерти зафіксували стійкий запах від пожежі і визначили, що він, швидше за все, був спричинений горілим пластиком.

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"Під час обходу не було виявлено ні шин, ні залишків безпілотника… Наразі команда не змогла зробити остаточних висновків на основі отриманих даних і спостережень. МАГАТЕ продовжить свій загальний аналіз після додаткового огляду і доступу до рівня розподільчого пристрою водяного розпилювача і басейну холодної води", – йдеться у повідомлені.

В МАГАТЕ підтвердили, що не було ніяких значних ознак порушення уламків, попелу або сажі, розташованих біля основи градирні. Також це не вплинуло на ядерну безпеку станції, оскільки градирні наразі не експлуатуються.

Пожежа на ЗАЕС

11 серпня над Запорізькою АЕС помітили густий дим. Начальник Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко. Заявляв, що російські окупанти підпалили у градирні Запорізької атомної електростанції велику кількість автомобільних шин.

Гауляйтер окупованої частини Запорізької області Євген Балицький звинуватив Україну в пожежі на території атомної електростанції. За його словами, українська армія нібито обстріляла Енергодар, внаслідок чого сталося загоряння на об'єкті охолоджувальних систем АЕС.

Російський військовий аналітик Ян Матвєєв заявив, що влаштована росіянами пожежа в одній із градирень Запорізької АЕС є доволі "тупою провокацією", оскільки на цьому об'єкті в принципі нема чому горіти.

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